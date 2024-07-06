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反國會擴權綠委南投宣講 民眾喊罷免濫權立委

民進黨立委沈伯洋（右起）、羅美玲、郭國文、新北市議員黃淑君，應南投縣議員沈夙崢（左一）之邀，到南投進行反藍白國會擴權座談。（記者劉濱銓攝）

民進黨立委沈伯洋（右起）、羅美玲、郭國文、新北市議員黃淑君，應南投縣議員沈夙崢（左一）之邀，到南投進行反藍白國會擴權座談。（記者劉濱銓攝）

2024/07/06 19:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕藍白強行通過國會擴權法案，引發公民青鳥行動。為讓民眾更了解藍白擴權，民進黨南投縣議員沈夙崢，今下午邀請立委郭國文、羅美玲、沈伯洋等人，在南投舉辦「反國會濫權」座談，吸引破百人參加，有民眾因不滿藍白濫權高喊罷免，現場民眾拍手響應。

沈夙崢表示，為讓反國會擴權的聲音能走出「同溫層」，才在南投舉辦座談，新北市議員黃淑君、桃園市議員魏筠也前來共襄盛舉；黃、魏2名市議員指出，雖然民進黨在藍白夾擊下輸了表決戰，但對於藍白濫權的論述絕不能輸，像青鳥行動就是遏止濫權的重要力量，希望民眾能將反濫權的理念告訴更多鄉親。

郭國文表示，國民黨以前推法案不曾如此大膽，此次竟然與民眾黨聯手強行通過，代表背後有靠山，自從立委傅崐萁赴中回台後，國會朝野就升高對立，顯然是中國的黑手伸進國會，若不及早防堵恐將「香港化」，其目的是要讓民進黨政府無法做事，希望民眾能一起監督。

沈伯洋指出，藍白利用「民主」多數暴力，在國會強行擴權，一步步吃下行政、司法權，完全無視權力界限，明顯就是濫權法案，對中國來說，以地方包圍中央是最重要的策略，像最近藍營在推離島建設條例，各縣市可直接跟中國對談，就是要跳過台灣的中央政府，企圖弱化國與國的關係，達到去主權化的目的。

羅美玲說，像國會改革這樣重大的法案，卻未經實質審查，也沒經過任何討論，如此國會亂象將一直持續下去，若不能阻止中國勢力滲透立法院，台灣將步上香港立法局的後塵。

座談會上則有民眾不滿藍白濫權，高喊罷免引來全場拍手附和；另有許多民眾則是錄下立委講述反擴權的內容，要將守護民主的理念轉傳出去，盼壯大監督國會的力量，一起捍衛台灣的自由與人權。

民進黨在南投舉辦反藍白國會擴權座談，吸引破百人參加，許多民眾錄下反濫權的論述影片，要轉傳出去一起監督國會。（記者劉濱銓攝）

民進黨在南投舉辦反藍白國會擴權座談，吸引破百人參加，許多民眾錄下反濫權的論述影片，要轉傳出去一起監督國會。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣議員沈夙崢（左一），邀請黨內立委、市議員到南投，舉辦反藍白國會擴權座談。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣議員沈夙崢（左一），邀請黨內立委、市議員到南投，舉辦反藍白國會擴權座談。（記者劉濱銓攝）

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