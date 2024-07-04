傅崐萁稱代表60％民意 黃捷打臉：那何必急著修選罷法？

民進黨立委黃捷。（資料照）

2024/07/04 15:30

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨團力促提高罷免門檻，民進黨團則搶先占領主席台。民進黨立委黃捷表示，今天她聽到最好笑的一句話，就是國民黨團總召傅崐萁說：「我們代表60%的民意」。她批評：「有60%何必急著修選罷法？根本自我打臉。」

「請問國民黨為何不敢面對民意？」黃捷指出，她要提醒傅總召，「這次連你的小弟（民眾黨團總召）黃國昌和民眾黨都沒上車，今天連來開會都不敢，只敢派黨團助理來鬧場，讓黃國昌躲在助理後面被保護。」

請繼續往下閱讀...

黃捷說，各種民調都顯示，人民對藍白這幾個月在國會的粗暴非常反感，傅崐萁還在幻想自己有60%民意？「你敢講我還不敢聽！」歡迎傅崐萁來高雄走走，看看民意如何。無論國民黨怎麼謾罵、呼喊，都不會得到社會支持，原因很簡單，因為你們根本不曾尊重人民、謙卑面對民意，現在還敢修選罷法！

她批評，最扯的是，這個法案居然「適用（基隆市長）謝國樑！」全黨救一人，有這麼急嗎？為何國民黨要此時竄改規則、愚弄人民？只有「無恥」二字，能形容國民黨。

黃捷表示：「全台灣人民看得很清楚，我們必須擋下這次修法，我們要捍衛的，是還給人民最後能使用的武器，是合理的罷免權。希望社會大眾一起關注，奉勸國民黨撤回選罷法！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法