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退伍軍人就業津貼法制化 退輔會公告：可月領4千到1.2萬元補助

退輔會日前於行政院公報資訊網公告「促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法」。（資料照）

退輔會日前於行政院公報資訊網公告「促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法」。（資料照）

2024/07/05 07:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕退輔會日前於行政院公報資訊網公告「促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法」，其中訓後就業津貼，具榮民身份者（第一類官兵），前半年每月可領1萬2000元，後半年每月8千元；服役4年以上、未滿10年的退除役官兵（第二類官兵），前半年每月6000元，後半年每月4000元。

根據辦法，若未參與職訓，但經退輔會推介者並穩定就業3個月，也可領取推介就業津貼。具榮民身份者，每月可領8千元月，服役4年以上、未滿10年的退除役官兵（第二類官兵），可領每月4000元，至多發給1年。

退輔會表示，考量退除役官兵於職場多屬中高齡，求職不易，待業時間較長，為使退除役官兵有足夠時間謀職並穩定就業，完成職業訓練課程次日起算6個月內就業，且於同一就業機構連續就業滿3個月，得申請訓後就業津貼；從事農業者，於結訓日之次日起算12個月內就業，且連續就業滿3個月，也可申請訓後就業津貼。

申請人穩定就業情形，有可能同時符合二項津貼申請條件，為利國家資源充分發揮效益，並避免重複配置，明定申請人如符合二項津貼之申請條件，僅能申請其一，不能同時申領。

退輔會指出，「促進退除役官兵穩定就業方案」自2018年7月1日起試辦，試辦方案於2023年6月30日終止，為穩健推動政策，將就業穩定津貼列入「國軍退除役官兵輔導條例」，以法律保障退除役官兵權益，並作為常態化輔導措施，配合輔導條例去年5月三讀，因此近日依法公告「促進退除役官兵穩定就業津貼發給辦法」。

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