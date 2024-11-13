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英媒報導珠海35死案遭攻擊 中國男嗆：在中國土地上我就有權力！

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成至少35人死亡、43人受傷。英媒《BBC》記者在現場進行報導時，遭到陌生中國男子推擠，要他們不要拍攝現場。（法新社）

中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成至少35人死亡、43人受傷。英媒《BBC》記者在現場進行報導時，遭到陌生中國男子推擠，要他們不要拍攝現場。（法新社）

2024/11/13 07:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成至少35人死亡、43人受傷，中國國家主席習近平下達指示，要求「嚴懲」兇手。英媒《BBC》在事件發生後前往事故現場進行報導，豈料《BBC》記者麥笛文（Stephen McDonell）在現場報導過程，遭到一名自稱「中國民眾」的男子騷擾，不斷質問《BBC》「有沒有採訪證」，甚至推擠麥笛文、伸手阻擋攝影機。

《BBC》日在YouTube上傳採訪影片 ，當麥笛文在報導過程中簡述汽車衝撞事件時，突然有一名身分不明的男子質問《BBC》團隊：「你們有採訪證嗎？」麥笛文則回應：「不好意思，你別打擾我們。」隨後將鏡頭轉向、繼續報導，不過男子持續質問：「你們有沒有採訪證」、「你沒有採訪證你不要那樣，我是中國人」、「你不能拍」、「你不要在這裡拍，聽懂了嗎」、「你要這樣我報警了」。

聽到男子揚言報警，麥笛文強調男子顯然是共產黨僱來的，更直接回應：「那報警吧，去報警吧。」隨後男子眼看無法阻止麥笛文報導，不斷盯著鏡頭看，攝影師則是將鏡頭避開該男，男子無計可施後離開現場，麥笛文則是持續報導。

豈料過了不到1分鐘，該名中國男子直接強硬地把麥笛文擠開、伸手阻擋鏡頭，直言「不要拍了」，甚至直接推了麥笛文一把，怒嗆：「你趕緊走！」還大喊著「我是中國公民，你在中國拍，你要有採訪證」。麥笛文回嗆：「你沒有權力這樣，這跟你沒關係的！」、「我們要叫警察，你別做那個，你沒有權力，你知道你沒有權力」。男子則是再回嗆：「在中國的土地上我就有權力！」蠻橫態度令人無語。

《BBC》記者在現場進行報導時，遭到陌生中國男子推擠、阻擋拍攝。（圖擷取自「BBC News中文」YT）

《BBC》記者在現場進行報導時，遭到陌生中國男子推擠、阻擋拍攝。（圖擷取自「BBC News中文」YT）

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