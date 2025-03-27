美軍攻葉門計畫「Signal」早洩！防長詳列時程 《大西洋月刊》全文公開

《大西洋月刊》揭露赫格塞斯在美軍空襲葉門胡塞組織前，便已在非機密的群組內詳述攻擊時程與細節。（美聯社）

2025/03/27 06:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《大西洋月刊》（The Atlantic）26日公布川普政府高層官員間在加密通訊軟體「Signal」的完整通訊紀錄，揭露國防部長赫格塞斯在美軍空襲葉門胡塞組織前，便已在非機密的群組內詳述攻擊時程與細節，連戰機起飛及投彈的確切時間都包含在內。此舉不僅讓白宮多日來否認洩密的說法備受考驗，更引發對國安紀律與非典型決策模式的嚴厲質疑。

《美聯社》報導，這起事件的核心，在於一個本應高度保密的軍事行動細節，竟出現在一個包含《大西洋月刊》總編輯戈德堡在內的非官方、非加密通訊軟體群組中。根據該刊公布的完整對話，赫格塞斯在本月美軍空襲任務展開前半小時，就已向群組成員預告了F-18戰機的起飛時間、MQ-9無人機的打擊時間，甚至連首批炸彈預計投下的確切時間點都詳細列出。這些資訊通常被視為高度敏感，攸關參戰官兵安危的「行動安全」（OPSEC）核心。

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儘管白宮新聞秘書李威特先前堅稱群組內沒有機密資訊，赫格塞斯本人也辯稱只是提供「即時總體進度更新」，但公布的對話時間點與內容顯然與其說法存在矛盾。國家情報總監加巴德與中情局長雷克里夫雖試圖緩頰，稱判斷是否機密屬赫格塞斯權責，且內容僅「敏感」而非機密，但此番言論未能平息國會的疑慮。

被公布的對話內容具體程度令人咋舌，包含了軍事打擊行動中為保護行動安全而需要極度保密的資訊。在群組對話中，赫格塞斯使用軍事術語，發布了多項即將發動攻擊的細節，說明了「打擊窗口」的起始時間、一名「目標恐怖份子」的所在位置、攻擊的時間要素，以及各類武器和軍機投入打擊的時機。他甚至提到美方「目前在行動安全上沒有問題（currently clean on OPSEC）」。

他寫道：「願神保佑我們的戰士們（Godspeed to our Warriors）。」

「美東時間1215：F-18戰機起飛（第一波打擊梯隊）」

「1345：『觸發式』F-18第一波打擊窗口開始（目標恐怖份子在其已知位置，應能準時執行——同時，攻擊無人機MQ-9起飛）」

「1410：更多F-18戰機起飛（第二波打擊梯隊）」

「1415：攻擊無人機抵達目標區（這是首批炸彈確定投下的時間，除非更早觸發目標）」

「1536：F-18第二波打擊開始——同時，首批海基戰斧飛彈發射。」

「（按時間表）後續還有更多」

「我們目前在行動安全上沒有問題」

（註：打擊梯隊包含執行攻擊的人員與武器，如海軍F-18戰機。MQ-9是武裝無人機。戰斧是艦射巡弋飛彈。）

《大西洋月刊》表示，在刊登全文前曾與白宮溝通，白宮表達了不希望發表的立場，並承認部分資訊敏感。Signal雖為加密通訊軟體，但並非絕對安全，且未獲准用於傳輸機密資訊。據美方官員透露，就在空襲前一天（3月14日），國防部內部才剛發出警告，提醒人員注意俄羅斯試圖駭入Signal的風險。這起事件無疑再次暴露了使用非官方通訊管道處理敏感國安事務的潛在危機。

3月24日，美軍空襲過後，一名葉門男子走在首都沙那（Sanaa）一處被摧毀建築的廢墟之上。（美聯社）

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