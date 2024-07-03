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8官兵違國安法未返還4034萬退俸 最高檢強化稽核追繳

最高檢察署召開「追繳涉案退除役官兵退除給與」會議 。（最高檢察署提供）

最高檢察署召開「追繳涉案退除役官兵退除給與」會議 。（最高檢察署提供）

2024/07/03 14:43

〔記者陳彩玲／台北報導〕我國目前有15位因違反國安法被判刑確定的退除役官兵，應返還退俸，總計5080萬餘元，但目前還有8人、4034萬餘元應追繳，尚未返還比率超過8成。最高檢察署上月邀集國防部、退輔會等單位開會，未來除持續落實追繳流程，將強化稽核相關案件。

立法院外交及國防委員會今年3月，邀集國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發進行業務報告，立委林楚茵、沈伯洋提出，還有8名違反國安法的退除役官兵，未返還退俸。對此，最高檢察署6月26日，召開「追繳涉案退除役官兵退除給與」會議，研議解決方針。

最高檢表示，會中與國防部、退輔會等單位達成共識，未來首要將落實追繳流程，由退輔會定期向法務部資訊處調取支領定期俸金人員領受資格查驗作業相關資料，取得退除役官兵涉及國家安全法等案件的判決案號、罪名與裁判情形後，函知給負責退俸的國防部人事權責機關；國防部再向司法院調取有罪確定判決正本，核定後給退輔會續行追繳退除給與程序。

其次強化稽核，為避免遺漏，建議退輔會從3個管道進行稽核，包括新聞報導；司法院法學資料檢索系統；退輔會與法務部資訊處每月一次領受人查驗比對資料進行比對。

最後，建請研處精進作為，最高檢指出，會中決議建議退輔會應與相關機關討論、研處，領受人就違反國家安全法第13條等相關案件，經第一審判決有罪時的因應作為。

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