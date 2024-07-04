「罷樑」連署書明送件 拆樑團體、志工做好沙盤推演防陰招

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/07/04 23:30

〔記者楊心慧／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑第2階段連署已超過4萬份，明（5日）下午將到基隆市選委會送件，有民眾擔心基隆選委會再度出陰招，「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉受訪表示，已做好萬全準備，確保不會被抓毛病，有信心可通過審查。

基隆選委會先前審查第1階段時，傳出刻意刁難，剔除900多份「不合格」連署書，就算僅字跡潦草也剔除，最後中選會重新判讀才搶回600份。而「山海公民拆樑行動」3月8日晚間啟動罷免基隆市長謝國樑行動，以公民站出來參與民主政治為訴求，並無尋求任何政黨協助。

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「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉受訪說明，我們希望罷免活動保有公民的主體性，因此守住原則，就算近期有民進黨議員服務處設置連署站，但皆是議員主動聯繫，表達有不少選民想填寫連署書，才會爭取服務處是否能設點，至於議員們完全沒干涉拆樑事務、讓他們保有自己的主體性。

不過國民黨動作頻頻，黨中央甚至組成「守護基隆小組」，打算出招反制罷免，包含罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋、擬舉辦「反惡罷」大型造勢活動、國民黨立委為提高罷免門檻提出「選罷法修正案」等；李晏蓉指出，國民黨如今試圖進行仇恨動員，但這其實並不容易，尤其本次罷免行動是向市民闡述為何罷免，比起操作政黨立場，用更客觀的角度闡述，相信選民能夠理解。

基隆選委會審查第1階段剔除900多份「不合格」連署書，審查機制備受質疑，不過本次「山海公民拆樑行動」也做好萬全準備，有志工透露，第2階段連署書在民眾填寫時，會給予範本、提醒寫正楷字，避免潦草的狀況發生，也會特別先看過一遍，看是否缺少資料等，於第一線已做好一道防線。

李晏蓉表示，除請第一線志工注意，這次也有留補件時間，已做好萬全準備，也有持續關注是否有造謠拆樑的行徑，且運作過程有細心注意不會有把柄被抓到，當問心無愧時，若對方有動作就可以反制，接下來仍會與民眾說明罷免的意義。

現行罷免制度分三階段，第1階段提議罷免需1%選舉區選民簽署、第2階段連署罷免需10%選舉區選民簽署、第3階段投票需有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上，即為通過；基隆市第1階段提議罷免門檻為3080份，第2階段連署門檻為3萬792份，若達到即可進行第3階段的投票。

基隆市長謝國樑罷免連署已突破4萬份，明將送件。（資料照）

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