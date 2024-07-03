是否參選2026新北市長？蘇巧慧表態：努力朝這方向前進

談及是否參選2026年新北市長選舉，蘇巧慧表示，「我努力朝這方向（前進），讓大家認可我的努力」。（蘇辦提供）

2024/07/03 14:07

〔記者黃子暘／新北報導〕立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（3）日上政論節目《齊有此理》接受主持人王時齊訪問，談及是否參選2026年新北市長選舉，蘇巧慧表示，「我努力朝這方向（前進），讓大家認可我的努力」，不過直轄市長提名權仍是在黨中央，相信黨會派出最強人選。至於如何評價強勁潛在對手、台北市副市長李四川？蘇巧慧說，「他確實是優秀的事務官」。

被問及是否參選下一屆新北市長選舉，蘇巧慧明確表態，她正朝讓大家認可她的方向前進，但直轄市長不是誰喊要選就ok，最終仍要由黨中央決定，就連直轄市議員提名權也都在黨中央，屆時黨內可能需要經過初選、協調或民調，最終一定是派出最強人選。

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外界點名海峽交流基金會董事長鄭文燦、民進黨秘書長林右昌可能是蘇巧慧黨內初選的強勁對手，王時齊詢問蘇巧慧自認優勢何在？蘇巧慧笑稱，有沒有贏應該是別人評價，這不能讓她自己說，若對象要侷限在這二位「學長」，對新北市的了解、理解應該確實是她的強項。

至於如何評價國民黨籍的潛在對手李四川、新北市副市長劉和然？蘇巧慧說，年齡不該是大家考慮的唯一選項，資深、優秀事務官值得尊敬，李四川確實是優秀事務官，但另一方面也質疑國民黨是否沒第二優秀人選？像民進黨一拉就是一掛；針對劉和然，蘇巧慧表示，因為與對方無共事、深交，多數是在儀典上看到他行禮如儀，未給予任何評價。

民眾黨籍立委黃國昌也被外界評價參選2026年新北市長態勢鮮明，如何評價黃國昌？蘇巧慧說，「我們沒有互動、沒有往來，人家不跟我們往來」，她跟黃國昌曾是第9屆的同事，「我們也是曾經坐同一台電梯」；若要跟黃國昌比較，蘇巧慧說，她不想比空戰、陸戰，要比「價值」，價值會展現在政黨認同上，因為認同政黨某個理念才入黨，從政一路走下去，應該是越走越遠，回頭看過去的自己也不要是面目可憎，可能民眾黨「他們的變就是不變，他們的信仰價值可能就是變」。

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