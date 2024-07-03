立院調查鏡電視 吳思瑤：陳雪生為了黃國昌先射箭再畫靶

立委吳思瑤（右）上午質詢法務部政務次長黃世杰（左）。（翻攝立法院網站）

2024/07/03 13:58

〔記者張文川／台北報導〕憲法法庭受理總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團等針對國會擴權法案提出的聲請釋憲和暫時處分，定本月10月（下週三）開庭聽取4單位與立法院對於暫時處分的意見；國民黨立院黨團昨開記者會點名司法院長許宗力、大法官呂太郎等7位大法官是「綠友友」應自行迴避。對此，民進黨立委吳思瑤今在立院質詢時指出，扁、馬、蔡時代的大法官共做成306件釋憲案，依國民黨的邏輯也是應迴避而未迴避。

交通委員會今天成立鏡電視調查小組，吳思瑤對此表示，召委陳雪生未通知或告知司法法制委員會，就將司法委員會列為聯席，毫不尊重司委會與召委鍾佳濱，其目的就是要讓長期關心鏡電視的黃國昌加入參與此案調查，以查弊之名做為政治肅殺的手段，硬要把司委會聯席進去，卻不與NCC所屬的經濟委員會、文化部所屬的教育文化委員會聯席，就是「先射箭再畫靶」讓黃國昌進來進行他所謂的查弊。

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關於大法官迴避，吳思瑤指出，依照國民黨的邏輯，民進黨執政期間提名任命的大法官都是「綠友友」，那是無視於大法官的法學專業，陳水扁任內的大法官做成135件釋憲案、馬英九時期95件、蔡英文時期76件，若依國民黨的邏輯，都是應迴避而未迴避，完全講不通。

吳思瑤是在司法法制委員會質詢法務部政務次長黃世杰時，提出上述意見。吳思瑤詢問大法官迴避的規定，黃世杰答稱這是司法院主管，依憲法訴訟法第9條自行迴避、第10條聲請迴避規定處理，迴避的精神與司法官類同一致。

吳思瑤指出，國會擴權法案釋憲是否須進行言詞辯論，民進黨團尊重大法官決定，但民眾黨立委黃國昌先前卻說此案一定要有言詞辯論，她認為「立委再大，也不能比大法官大」。

黃世杰表示憲法法庭廣納各方意見，以言詞辯論為原則，憲訴法也有明定「應」、「得」辯論事由，不見得每件都須辯論，憲法法庭應會做出專業判斷，也已排定庭期，相信大法官獨立行使職權。

吳思瑤表示，無論是檢察官、司法或憲法法庭系統，從政者都應避免政治力介入干預、下指導棋，嚴守從政分際，各憲法機關也應本於平等相維的原則，相互尊重。

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