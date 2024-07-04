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習近平稱是中國不可分割一部分 外交部反擊：中國從未統治過台灣

外交部重申，中華民國台灣的主權只屬於全體台灣人民。（資料照）

外交部重申，中華民國台灣的主權只屬於全體台灣人民。（資料照）

2024/07/04 21:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國國家主席習近平3日於哈薩克與哈薩克、亞塞拜然兩國一同發聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，對此，外交部表達強烈譴責與抗議，重申中華民國台灣的主權只屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治過台灣，任何國家無權也無法藉由發布聯合聲明扭曲台灣主權及否認台灣客觀存在的事實。

外交部指出，習近平7月3日在第24屆「上海合作組織」峰會召開前夕，在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）分別與哈薩克及亞塞拜然總統舉行會談，會後中國與哈、亞兩國分別發表聯合聲明，內容妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。

對於中國政府一再藉與他國領導人會談機會貶損我國主權，外交部表達強烈譴責與抗議。

外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實從未改變，中華人民共和國從未統治過台灣，任何國家無權也無法藉由發布聯合聲明扭曲台灣主權及否認台灣客觀存在的事實。

外交部呼籲，各國切勿罔顧歷史，一味扈從並縱容中國意圖扭曲國際視聽，試圖擴張威權並合理化侵略意圖的言論。

外交部強調，中華民國台灣的主權只屬於全體台灣人民，而台灣堅持民主的信念也絕不會因中國對台灣的各種政治逼迫與外交打壓而有所動搖，呼籲中國秉持務實與誠意，和台灣民選的合法政府，在對等、尊嚴原則下，以對話交流取代對抗圍堵，進行嘉惠雙邊人民的合作，我國也將持續捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由開放。

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