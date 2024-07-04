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黃國昌爆國軍用中國製變流器 軍備局：已立即拆除

民眾黨立院黨團開記者會，由立委黃國昌（右）與麥玉珍（左）分別說明。（記者田裕華攝）

民眾黨立院黨團開記者會，由立委黃國昌（右）與麥玉珍（左）分別說明。（記者田裕華攝）

2024/07/04 22:23

〔記者吳哲宇／台北報導〕民眾黨立委黃國昌6月底曾召開記者會揭露，陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上中國製太陽能逆變器。今再爆料，聯合再生不只逆變器，甚至連接網路的路由器及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器。對此，國防部軍備局公布部分清查結果，表示已立即拆除停運，將諮詢法務懲處作為。

民眾黨立委黃國昌6月25日至陸軍紅柴林營區，查獲永梁公司承攬太陽光電設置案，使用中製德國SMA品牌變流器44個，另於6月26日院會質詢時，要求全面清查永梁及聯合再生公司承攬案件。

對此軍備局表示，經查聯合再生及永梁公司共計承攬4案，其中查獲違約中製變流器計陸軍紅柴林44個（德國SMA品牌，大陸製）、海軍平海營區62個（台灣中達電品牌，大陸製）及三總松山分院22個（台灣台達電品牌，大陸製），共128台。

軍備局說，另黃委員7月1日要求陸軍再查察紅柴林營區，計查獲中製路由器2台（大陸華為品牌）及資料讀取器1台（台灣研華品牌，大陸廠生產）；國防大學率真營區無使用陸製產品。

軍備局表示，有關太陽光電廠商違約使用陸製品，軍備局於6月27日、7月1日邀集各單位召開研討會，廠商違約使用中國製品要求立即拆除並停止運轉；另針對違約懲罰作法，已會請法律司、採購室、通次室及部聘律師提供意見，刻正區分違反使用陸製品及違反資安規定等態樣，區分限期改善及終止契約之處罰，後續綜簽核定辦理。

而針對今日黃國昌爆料，國防部官員表示，自從黃國昌上星期召開記者會後，國防部就已下令全面清查，目前部分單位也已完成清查，但由於電器類設備清查工作較為複雜，也需要廠商配合，清查進度持續推進中。

黃國昌今爆料，聯合再生軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由以及控制用工業電腦，全都是中國製造。（立院民眾黨團提供）

黃國昌今爆料，聯合再生軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由以及控制用工業電腦，全都是中國製造。（立院民眾黨團提供）

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