麥玉珍缺席...卻見陳智菡開直播 黃智賢酸：假裝立委過乾癮爽嗎？

民眾黨立委麥玉珍4日缺席立院內政委員會，黨團主任陳智菡卻到現場開直播。（資料照）

2024/07/04 22:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今天（4日）排審選罷法修正草案，民眾黨立委麥玉珍被發現缺席，反倒是白營黨團主任陳智菡現身開直播，讓媒體人黃智賢忍不住跳出來開砲。

國民黨提案上修罷免門檻，表態反對的民進黨團在會前搶佔主席台，杯葛議事進行，藍綠爆發衝突，雙方僵持不下，最後鬧到散會。值得注意的是，民眾黨雖口口聲聲稱，不支持修改罷免門檻，在內政委員會應該會投下反對票，阻擋草案完成初審送出委員會的麥玉珍，今天被綠營發現根本沒出席，倒是看見陳智菡在現場開直播，批綠委是薪水小偷。

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對此，黃智賢今天在臉書酸，「白黨白黨真偉大！白黨一直說反對提高罷免門檻，但是做的事，卻是不斷提高罷免門檻，讓罷免越加艱困！白黨的立法院黨團主任，是助理，不是立委。這個黨的立委麥玉珍，是內政委員會委員，但是簽到以後，居然就跑掉了！這位偉大的立委，昨天招了，曾偷偷把台灣的紅心火龍果，偷偷違法帶回越南種。」

「白黨的黨團主任，可不可以闖進委員會？可不可以在現場直播？可不可以在現場跟立委對嗆？可不可以發言？要嗆別的立委，應該是白黨立委來嗆吧，可不是白黨助理可以無法無天惡搞的。我沒學問，不知道以前有沒有這樣通天的助理，還是她以為自己是立委了？假裝自己是立委，過乾癮，爽嗎？是誰給她的權力？憑什麼有這個權力？是黃國昌還是柯文哲？」

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