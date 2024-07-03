籲賴清德不應提中華民國 台灣國：應強調台灣與中國互不隸屬

台灣國理事長陳峻涵（中）等成員，今（3）日在民進黨中央黨部前舉行「中華民國流亡政府，台灣正名國際共識」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/03 15:58

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德近日出席中研院士晚宴在致詞時重申，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，並強調「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」。對此，獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵今日下午率眾前往民進黨中央黨部前召開記者會呼籲，賴總統不應再提中華民國，應時刻強調「台灣與中華人民共和國互不隸屬」。

陳峻涵表示，賴總統提到中華民國在台灣已落地生根，但是台灣國仍舊認為，賴總統應絕口不提中華民國，談話中所呈現的模糊用詞反倒會讓台灣自囚於「一個中國」的框架，本辦要提醒賴總統，中華民國是個流亡政府，台灣正名才是國際共識。

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陳峻涵指出，2015年5月25日時任民進黨主席的蔡英文前總統曾說，「中華民國是個什麼東西，它是一個流亡政府。」而民進黨在隔年重返執政，卻隨即回頭擁抱中華民國。如今蔡規賴隨也是意料中事，畢竟台灣確實還扛著一部不合時宜的中華民國憲法，無論二位是否真心誠意，但確實也都向這部憲法宣誓就職。

陳峻涵提到，我國澎湖漁船昨晚在金門外海被中國海警船強行登檢扣押，船隻更被押回福建圍頭軍港。若有一天中國領導人習近平發動台海戰爭，國際間可能會將台海戰爭解釋為是國共內戰的延續，視為一個中國的內部事務，最終國際恐將如看待香港那般地無法派兵介入。

陳峻涵呼籲，賴清德總統別再提中華民國了，應時刻強調「台灣與中華人民共和國互不隸屬」。本辦也提醒賴清德應遵循立陶宛及索馬利蘭台灣代表處的作法推動台灣正名，最終以台灣之名與各國建交。

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