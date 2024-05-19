民眾黨支持者向「芭樂票」說不 台灣國籲「小草」別再當紅衛兵

民眾黨0519「民眾作主」活動，拿芭樂象徵對「芭樂票」說不。（記者羅沛德攝）

2024/05/19 15:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕民眾黨今（19）日下午於民進黨中央黨部外舉辦「519草根決行」行動，號召支持者一起上街喚醒賴清德競選時承諾的國會改革、憲政改革、媒體改革、司法改革，向「芭樂票」說不。「台灣國」今日下午特別至民眾黨活動現場周圍遊行抗議，呼籲民眾黨的支持者「小草」該醒醒了，若再繼續被當作紅衛兵利用，就真是國之不幸。

台灣國批評，從立委堅持登太平島，到立法院長選舉、重啟服貿、縮短中配入籍年限、不在籍投票、修改反滲透法等主張，藍白在國會的多數暴力已經成為台灣的亂源，甚至提升為國安危機。

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台灣國理事長陳峻涵表示，「小草」有純真的理想主義、堅定的核心價值，是台灣未來的希望，但遺憾的是，「小草」也容易盲目追隨、崇拜英雄，甚至神格化其追隨、崇拜的對象，進而成為破壞台灣團結的幫凶而不自知。

陳峻涵批評，柯文哲五大弊案變成「無大弊案」，現在又被揪出「五大疑案」，難道不是因為其私心枉法、勾結財團，民眾黨一向堅稱的公開、透明、理性、務實、科學早已成為笑話，民眾黨早已成為不折不扣的「小藍」。

陳峻涵也批評民眾黨立委黃國昌發動「第三波民主改革」純屬作秀，轉移自身變成「傅」隨組織的醜態，他也質疑，此次新黨熱烈響應519活動，「背後難道沒有中共的黑手介入嗎？」

陳峻涵表示，總統蔡英文是自有總統直選以來，卸任前仍保有過半滿意度的總統，遠超過只剩9％的國民黨前總統馬英九，台灣國雖曾嗆聲蔡英文抗中保台唬爛、譴責準總統賴清德愧對台獨黨綱，然而，值此台灣生此存亡的關鍵時刻，自當暫釋前嫌、大局為重、挺身而出，反制「國共昌柯」、喚醒「小草」良知。

「台灣國」今日下午特別至民眾黨活動現場周圍遊行抗議，呼籲民眾黨的支持者「小草」該醒醒了，若再繼續被當作紅衛兵利用，就真是國之不幸。（記者黃靖媗攝）

「台灣國」今日下午特別至民眾黨活動現場周圍遊行抗議，呼籲民眾黨的支持者「小草」該醒醒了，若再繼續被當作紅衛兵利用，就真是國之不幸。（記者黃靖媗攝）

「台灣國」今日下午特別至民眾黨活動現場周圍遊行抗議，呼籲民眾黨的支持者「小草」該醒醒了，若再繼續被當作紅衛兵利用，就真是國之不幸。（記者黃靖媗攝）

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