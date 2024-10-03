強化全民防衛韌性、防災能力 內政部擴大辦理備役役男召訓

內政部今日表示，今年召訓人數較以往大幅提升，未來也將透過「防災士」訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力。（資料照）

2024/10/03 13:29

〔記者林哲遠／台北報導〕為強化替代役備役役男全民防衛韌性及防災能力，分為治安維護組及防災救護組訓練，內政部今日表示，今年3月及5月邀集警察機關、消防機關及地方政府召開兩次協調會議，今年召訓人數較以往大幅提升，未來也將透過「防災士」訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力。

內政部指出，今年3月及5月邀集警察機關、消防機關及地方政府召開兩次協調會議，共同就各項召訓問題研商討論，並訂頒「113年替代役備役役男治安維護組、防災救護組訓練業務宣導及注意事項」，以利各機關召訓作業有所遵循。

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內政部表示，依據「替代役實施條例第59條」、「替代役役男服役期滿後召集服勤辦法」規定須納入勤務編組，平時接受召集演訓，並於成功嶺基礎訓練期間，均有安排備役召集課程及對替代役執行民防任務進行課程指導，又召集令係對備役役男依法召集具強制力，備役役男收到召集令後，應於指定時間至指定地點報到。

內政部說明，今年召訓人數較以往大幅提升，且警政署、消防署初次辦理，需與地方政府協調事項甚多，內政部將持續精進召訓作業，未來也將透過「防災士」訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力，進而協助社區與社會的安全，確保國家面對緊急狀況時，得以正常運作，讓替代役備役人力成為國家安全及社會穩定堅強的後盾。

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