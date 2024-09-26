替代役備役役男成民防主力 劉世芳:明年召訓延長至5天

「全社會防衛韌性委員會」今日召開首次會議，總統府發言人郭雅惠、總統府副秘書長張惇涵、內政部長劉世芳及國安會副秘書長徐斯儉主持會後記者會。 （記者吳哲宇攝）

2024/09/26 22:05

〔記者吳哲宇／台北報導〕總統賴清德今日主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，內政部列管的26.7萬替代役備役役男，將成為民防主力，內政部長劉世芳說明，已研擬將召訓天數從原本1天變成3天，明年會增加為5天。她並說，未來會朝專業化、高科技化訓練役男，因此兵役署降格並無影響。

「全社會防衛韌性委員會」今日舉行首次會議，由總統府發言人郭雅惠、總統府副秘書長張惇涵、內政部長劉世芳及國安會副秘書長徐斯儉主持會後記者會。

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劉世芳說明，現在替代役分為三階段，包括基礎訓練、EMT1自我防護和緊急救護，專業提升民防任務和民防教育，本來就有訓練，備役的役男目前是27萬9千多人，分為治安維護組和防災救護組。

劉世芳指出，替代役男服役期滿後，研擬將召訓天數從原本1天，現在是3天，明年會增加為5天。

她另說，這與役政署降格沒有影響，協訓能量集中在中部地區，目前召訓上也沒有碰到任何問題。未來台灣處理防衛韌性，包括現役替代役或備役替代役，都會朝著高科技化和專業化等來訓練替代役。

另外，知情官員補充，現役役男服役期間應接受基礎、專業和在職的3階段訓練，以及自衛防護、緊急救護、防災避難、民防教育及協同演習等5個模組訓練，以培訓完整民防工作知識及能力，取得EMT-1、志願服務及防災士3項證照；平時協助機關服勤，極端狀況即支援民防任務。

知情官員說，為強化備役役男民防支援能力，擴大召訓量能，辦理初級救護員（EMT-1）繼續教育、治安維護組及防災救護組、實彈射擊及民（萬）安演習等訓練，並提升訓練日數及人數；另自114年起納入防災士訓練，加強個人至社會的自救互助技能，強化全社會防衛韌性。

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