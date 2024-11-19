香港民主派47人違反港版國安法宣判 戴耀庭被判10年最重

香港47名民主派人士被控違反《香港國安法》，19日上午宣判45人有罪，戴耀庭被判10年最重，最少的也從4年2個月有期徒刑起跳。（法新社）

2024/11/19 11:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士在2020年議會初選時，協議若民主陣營過半將無差別否決預算案，後續一共有47人被控告違反《香港國安法》，西九龍法院今（19日）上午宣判共45人有罪，香港大學法律學院60歲前副院長戴耀庭被判10年最重，最少的也從4年2個月有期徒刑起跳。

據《香港01》報導，47名民主派有31人認罪，其餘不認罪的16人裡僅有2人無罪，因此一共有45人被判刑，戴耀庭在2013年推動「讓愛與和平佔領中環」，2020年遭香港大學解雇，在2020年民主派初選案之中，以「組織者」的身分被控違反國安法。

請繼續往下閱讀...

在戴耀庭的10年刑期之後，以學運人士、泛民主派的鄒家成7年9個月最重，至於「三投三不投（呼籲選民投給遵守初選機制的候選人）」發起人吳政亨則是7年3個月，《立場新聞》前記者何桂藍、香港東區區議會前副主席趙家賢皆為7年。

其餘被告刑期從4年2個月至6年9個月不等，曾任學民思潮召集人、香港眾志秘書長的黃之鋒被判4年8個月，在庭審結束後向羈押室走去，對擠在外頭的媒體指稱「我愛香港，拜拜」。

香港「47人案」當中唯二無罪的，分別為深水埗區議會又一村選區前議員劉偉聰、東區議會錦屏選區前議員李予信，檢方針對劉偉聰已展開上訴，但沒有對李予信繼續上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法