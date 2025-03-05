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    50公斤巨蟒過馬路害女騎士摔車 高雄農業局：歷年落網最大尾

    高雄市農業局捕捉到長3公尺、重50公斤網紋蟒。（高雄市農業局提供）

    高雄市農業局捕捉到長3公尺、重50公斤網紋蟒。（高雄市農業局提供）

    2025/03/05 13:11

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓女騎士昨天騎機車行經燕巢區鳳東路，突遇一尾巨型網紋蟒橫越馬路，不慎輾過摔車受傷；這尾網紋蟒長3公尺、重50公斤，壯碩力道強勁，4名男性合力才完成捕捉任務，也是高雄市農業局歷年來捕捉到最大型蛇類。

    陳姓女子（20歲）昨騎機車行經燕巢區鳳東路一處加油站旁，突然一隻長約3公尺、重50公斤大型網紋蟒過馬路，陳女不慎輾壓蟒蛇後摔車受傷，所幸陳女僅輕微擦傷，自行就醫後無大礙。

    警方據報到場，巨蟒已不見蹤影，農業局據報到場尋找，赫見長約3公尺、重約50公斤大型網紋蟒，由於蛇身壯碩、力道強勁，捕捉過程中需要極大的耐心與技巧。

    農業局出動4名成年男子，先以布蓋住巨蟒頭部，以降低巨蟒抵抗，接著費盡全力穩定控制，最終4人合力才將巨蟒抬起置放運輸籠。

    農業局說，春天是蛇類開始活動季節，這是歷年捕捉到最大型蛇類，已送至屏科大妥善安置，去年接獲3658件民眾通報捉蛇案件，今年迄2月已累計接獲111件通報，提醒民眾看見蛇類勿驚慌，先保持冷靜，不要自行捕捉，儘速撥打1999，由農業局委託專業團隊來處理。

    陳女騎機車行經燕巢區鳳東路，突遇長3公尺、重50公斤巨蟒過馬路，不慎輾壓巨蟒後摔車受傷。（民眾提供）

    陳女騎機車行經燕巢區鳳東路，突遇長3公尺、重50公斤巨蟒過馬路，不慎輾壓巨蟒後摔車受傷。（民眾提供）

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