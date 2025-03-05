嗆通匪遭粗魯架離！葉春蓮：不接受傅崐萁道歉 除非停止親共賣國

花蓮退休老師葉春蓮領取植樹節樹苗時批評傅崐萁通匪、愚弄人民，遭工作人員粗魯拉走。（民眾提供）

2025/03/05 19:41

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮2日去中正體育館領取植樹節樹苗時，當傅崐萁的面批評其通匪、愚弄人民遭工作人員粗魯架離引爆怒火，葉老師今天到花蓮警分局說明，她表示沒有要原諒傅崐萁，不接受他的道歉，除非他撤除立法院那些違憲、不合理提案、停止親共賣國才會考慮。

至於把葉老師拖拉出去的國民黨花蓮黨部副主委余明火，涉強制罪嫌訊後檢方以一萬元交保。

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花蓮地檢署傍晚指出，民眾告發葉老師2日在活動會場遭現場工作人員強制帶離，經花蓮分局報請指揮偵辦，警方迅速調閱現場監視器畫面及保全相關證據，經勘驗分析後，今日通知犯罪余姓嫌疑人及葉姓證人前往警局接受詢問，檢察官訊畢後，認余姓被告涉犯強制罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知1萬元交保。

葉春蓮老師今天下午在學生陪同下，到花蓮警分局說明當天狀況，面對記者詢問是否要接受傅崐萁的道歉？葉老師說，那個不重要，「你問你自己會接受嗎？」，沒有要原諒傅崐萁，除非傅崐萁撤除立法院那些不合理的爛法案，跟停止親中的作為。葉老師在分局約一個多小時，接近傍晚六點的時候離開。

花崗校友、公益團體好人會館創辦人黃榮墩說，葉春蓮老師是花蓮人獨特的存在，這次的動作嚴重傷害花蓮人感情，網路上那些說老師鬧場的根本亂扯，老師是很多花蓮人受過幫忙的長輩，就像阿公阿嬤爸爸媽媽一樣的感情；傅崐萁道歉方式簡直是在污辱人，身在美國、法國各地學子聽到老師新聞，都打電話回來關心，接到這些電話也是很震驚。

而有立委跟民眾質疑，當天花蓮警方在旁邊無視工作人員對葉老師動粗？花蓮警分局指出，當天是室內集會，場內沒有派警察，場外因陳財能有陳抗活動，有派警方維持秩序，有工作人員回報裡面有吵鬧，警方過去但葉老師已經在門外拉住玻璃門，議員吳東昇已經把情緒激動跟推拉的支持者隔開。

警方說，分局到場支援的幹部跟警力，為了避免再有衝突，也做人牆保護，葉老師也在旁邊接受媒體訪問，受訪完畢詢問是否要護送回家，但葉老師說不用後就離開，會檢討相關勤務；對於現場工作人員是否涉及強制等罪，花蓮分局報請地檢署指揮偵辦。

民進黨議員胡仁順質疑，DM上面明明是植樹節贈樹苗活動，什麼叫做國民黨閉門會議？而還原當天畫面，現場支持者在傅崐萁說出「這就是民進黨」煽動下高喊「離開、離開，出去」，傅崐萁則在台上繼續說：「來、來，我們請警察同仁幫忙一下」，之後就有多名工作人員小跑步上前圍住葉老師，還有傅的支持者對著怒罵，傅崐萁就是下命的人，講概括承受是在推卸責任。

花蓮縣花崗國中80歲退休教師葉春蓮2日當面質疑立委傅崐萁，遭工作人員架出會場。（民眾提供，本報合成）

花蓮退休老師葉春蓮領取植樹節樹苗時批評傅崐萁通匪、愚弄人民，遭工作人員粗魯拉走。（民眾提供）

花蓮退休老師葉春蓮領取植樹節樹苗時批評傅崐萁通匪、愚弄人民，遭工作人員粗魯拉走。（民眾提供）

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