國產建材傳內線交易 檢調兵分14路搜索帶回7被告

台北地檢署。（資料照）

2025/03/06 17:11

〔記者王定傳／台北報導〕台灣預拌混凝土龍頭國產建材實業股份有限公司（2504）傳內線交易；檢調獲報，國產建材去年1月發布重訊指，代子公司欣睿信資產開發股份有限公司公告處分台南市東區的土地及建物，交易總金額高達新台幣16億3千多萬元，未料，國產內部林姓前高層及張姓外部人士等人，涉提前獲知消息並搶先入場買入股票，台北地檢署今日指揮調查局北機站兵分14路發動搜索（未搜索國產建材），並帶回林、張等7名被告，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

1954年創立的國產建材在人力銀行中介紹，國產建材現有27座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業；經營範疇除預拌混凝土、營造建設及建材外，事業觸角延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。

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國產建材去年1月31日發布重訊指，代子公司欣睿信資產開發股份有限公司公告處分台南市東區東光段土地及建物，總計土地坪數1260.22坪、建物約4859.23坪，總交易金額16億3千多萬元。

檢調獲報，在國產建材發布這個重大利多消息前，林姓前高層及張姓外部人士，涉嫌提前獲知此消息，並提前入場買股票，其中，林男等人擬制性獲利約200多萬元、張男等人約20多萬元。

北檢今日指揮北機站兵分14路發動搜索（未搜索國產建材），並帶回林、張等7名被告，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

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