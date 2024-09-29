民防培訓經費延宕 替代役首年召訓5.8萬人難達標

內政部為強化全民防衛韌性，今年起擴大替代役男召訓。據了解，截至九月廿四日止，EMT-1繼續教育召訓五六四九人。圖為高雄市替代役男召訓EMT-1。 （高市府提供）

2024/09/29 05:30

〔記者李文馨、吳哲宇／台北報導〕全社會防衛韌性委員會上週召開首次會議，目標將充實四十萬民力，其中內政部列管的廿七萬九千名替代役將成為民防主力，內政部今年更訂下首年召訓五萬八千餘名備役替代役的目標。不過，據悉，截至九月底，全台僅召訓一．三萬餘人，與首年目標仍有四萬餘人的落差。熟稔役政業務的內政部官員說明，計畫延至十月舉行，因此擬下修目標至三．五萬人。

至今召訓1.3萬人 全年目標擬改3.5萬

請繼續往下閱讀...

內政部為強化全民防衛韌性，今年起擴大替代役男召訓。但據了解，截至九月廿四日止，EMT-1繼續教育召訓五六四九人、治安維護組五二六七人、防災救護組訓練一五六八人、射擊訓練六五七人以及民安演習六八一人，共召訓一萬三八二二人，與目標人數差距達四萬四七九六人。

官員表示，台灣從烏俄戰爭後開始積極籌劃民防培訓，內政部五月份提出計畫，盼動用行政院第二預備金擴大民防作業。行政院在九月上旬核定預算，經費於九月中陸續到位，因此原先從七月開始執行的計畫，將改為十月份執行，目標人數也會下修，預估調整為三·五萬人。

經費本月陸續到位 10月起密集召訓

替管中心副主任卓煥新則指出，今年第一年實施計畫，業務執行多少有些待溝通協調之處，加上第二預備金近期到位，因此召訓將集中在十、十一、十二月進行。他也提到，由於警消業務龐雜，消防部分的召訓人數會比預期「少一點點」，雖目標會下調，但各單位仍會努力朝召訓五．八萬人邁進。

民進黨立委洪申翰表示，收到民眾反映，接到警消來電通知參與備役召集，但後續無聲無息，也沒有告知訓練的時間、地點。他認為應比照國防部，建立「替代役管理系統」，讓民眾可以順利參與備役召集的時間、地點，避免無謂恐慌。

官員對此強調，今年召訓是由地方政府協助辦理，相關訓練明年會逐步回到內政部統籌；此外，內政部明年已編列預算，將如同國防部教召系統，內政部也將按預算期程執行建置召訓系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法