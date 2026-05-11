橘黃雨彈由北而南轟炸 一週降雨看圖秒懂

一週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

明（12）日週二起台灣連4天受滯留鋒面影響！中央氣象署預報，明天中部以北降雨機率會先增加，到了週三、週四鋒面影響最為明顯，全台都可能會有降雨，尤其北部地區有局部大雨發生，週五鋒面南移，換中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，週六起鋒面遠離，天氣逐漸好轉。

明中部以北雷陣雨 週三週四最劇烈

氣象署預報員曾昭誠表示，明天到週五受到滯留鋒面影響，明天雨可能還不是很大，主要為中部以北、東北部及東部地區開始有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後南部地區中南部山區有零星午後雷陣雨發生；到了週三、週四是鋒面影響最明顯的時候，雨勢較明顯，北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其次是中部、宜蘭地區也會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也都有下雨的機會。

雨彈週五移中南部 週六雨勢趨緩

曾昭誠說明，週五鋒面移動至較南邊，降雨區域偏向中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週六鋒面慢慢遠離，台灣轉為偏東風的環境，一直到下週一迎風面東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地方是多雲到晴，午後南部地區跟各地山區仍可能有午後雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠說明，未來一週溫度變化主要是受到下雨的影響，明天至週五受到滯留鋒影響，北部、宜蘭雲多、會下雨，白天溫度略降至25-27度，由於明天南部地區還沒開始下雨，因此溫度與今天類似，中南部地區若沒有下雨時，仍有接近30度左右，到了週六、下週日鋒面遠離、雨停後，北部地區會慢慢回溫，白天可回到30度左右。

曾昭誠提醒，今天晚上至明天清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，今、明兩天東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

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