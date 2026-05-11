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    首頁 > 政治

    謝衣鳯出局？傳藍營彰化縣長提名5/13拍板 李乾龍也點頭

    2026/05/11 18:26 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長提名可望13日週三中常會敲定，考紀會主委、律師魏平政出線機率極高。（魏平政提供）

    國民黨彰化縣長提名可望13日週三中常會敲定，考紀會主委、律師魏平政出線機率極高。（魏平政提供）

    國民黨彰化縣長提名可望後天（13日）拍板！國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（13日）證實，週三中常會宣布提名人選的機率非常高。黨內人士透露，目前4名爭取提名者中，前考紀會主委、律師魏平政出線機率最高，也獲得秘書長李乾龍的認同，因獲提名者，中常會當天須親自出席中常會，由黨主席鄭麗文授旗，傳出黨中央已請蕭景田13日帶著魏平政一起出席中常會。

    對於外傳魏平政出線機率最高，蕭景田笑著說「我自己在推測」，記者進一步問立委謝衣鳯沒有機會了？蕭景田說，還沒有正式公布，他無法表達立場，待公布後他再表明其看法才妥當；目前他只能委婉說誰的機率大，最後出線人選還是要等公布。

    魏平政受訪則表明，今天尚未接獲通知，但通常都是開會前一天、按理明（12日）才會通知。他說，若真的獲得提名，他會展現最大誠意拜訪其他3位競爭者，大家都是為了彰化好，好的施政理念與想法，可以一起來實現。

    魏平政說，說實在話，目前為止（今天下午）黨中央沒有人打電話給他，但是他想會不會是明天也有可能？因為今天週一，就算通知也是明天才通知不是嗎？

    魏平政坦言，本身沒有主動向黨中央探詢結果，「我也不好意思打電話去問他說是不是我，那如果不是我，不是很尷尬嗎？」

    不過，魏平政對爭取提名態度明確並指出，他非常期待能夠接下國民黨重責大任，參選這次的彰化縣長，若最後由他代表國民黨出戰，他必定全力以赴，這點無庸置疑！

    提名過程一波三折，外界關注提名後如何整合黨內。魏平政表示，若確定獲得提名，第一件事展現最大的誠意拜訪其他3名競爭者，包括立委謝衣鳯、前副縣長洪榮章及前副縣長柯呈枋，大家的重點跟目標都一樣，就是要彰化好，他們好的施政理念或施政想法，大家都可以一起來實現。

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