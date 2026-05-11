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    首頁 > 政治

    區桂芝喊零軍購引議 胡川安批北一女校務系統鄉愿、迂腐不作為

    2026/05/11 22:42 即時新聞／綜合報導
    北一女教師區桂芝近日接受中國國營媒體訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發輿論撻伐。（資料照）

    北一女教師區桂芝近日接受中國國營媒體訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發輿論撻伐。（資料照）

    北一女教師區桂芝近日接受中國國營媒體訪問，表示自己主張台灣「零軍購」，因為「台灣人就是中國人」、「承認是中國人就會和平」，引發輿論撻伐，不過北一女不開除也不處理，僅公告禁止教職員受訪。對此，中央大學助理教授胡川安在臉書發文痛批，公立學校的校務系統迂腐不作為。

    胡川安近日在臉書分享北一女的公告，可以看到公告上寫「本校校風自由民主，在不違反法律規定的前提下，包容多元意見並尊重不同立場。考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，即日起，禁止本校教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪。」

    胡川安表示，「公立學校的校務系統迂腐不作為。北一女是全台灣最好的高中之一，但紅統的區桂芝上中國的官媒，結果北一女不開除、也不處理。發了一張通告，說不要上，區桂芝沒在怕的，大放厥詞說軍購應該0元，台灣人就是中國人，跟境外敵對勢力互通聲息。」

    他慨歎：「學校的校務系統相當鄉愿，而且校長完全不處理，據說這個人已經有接下來的位子了，接下來繼續擺爛，學生唯一的抵抗就是不聽課。唉！難怪現在優秀的學生不是出國就是去私立學校和實驗中學，公立學校的校務系統迂腐不作為。」

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