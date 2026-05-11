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    首頁 > 生活

    「台電LOGO」被網軍操作？聶永真親測「文A圖B」流量秒破萬

    2026/05/11 20:29 即時新聞／綜合報導
    知名設計師聶永真今（11）日發布「文A圖B」的測試貼文，迅速獲得破萬人次瀏覽。（圖擷取自Threads）

    知名設計師聶永真今（11）日發布「文A圖B」的測試貼文，迅速獲得破萬人次瀏覽。（圖擷取自Threads）

    近期台電花費96萬多元，委託知名設計師聶永真設計LOGO新字體，引發各界議論與高度關注。有不少網友注意到，目前無論在Threads發布什麼圖片，只要在貼文內寫到「台電LOGO」等關鍵字，就能迅速獲得超高流量，質疑該議題被不明網軍操作、轉移鼠患等重大社會議題。

    據了解，社群平台Threads的台灣用戶多次抓到不少假帳號、AI網軍，會在該平台進行「協同行為」，發布大量詐騙圖文、造謠抹黑台灣的不實假訊息。隨著台電LOGO議題逐漸在網上延燒，越來越多台灣網友注意到，部分Threads帳號發布的貼文內容極為相似，且目的疑似在帶風向攻擊台電、聶永真等特定人士。

    經台灣網友們研究後，發現若在貼文內下達「聶永真」、「聶永真的LOGO這樣子值得90幾萬？我用AI產出的LOGO給你算200元就好，大家覺得我的這個LOGO可以賣多少？」等中文指令，即便發布與文字完全不相關的圖片，也能在短時間獲得極高流量，還有不少測試貼文都突破10萬人次瀏覽。消息一出，迅速吸引眾人熱烈討論。

    被多次推播到相關測試文的聶永真，也在今（11）日下午加入「文A圖B」的測試貼文，只見他轉發其他網友分享「台灣國防軍購預算被砍」的圖文，接著在貼文內寫下「王鴻微：聶永真政府標案惹議延燒！中油下令全面暫緩換LOGO」，結果文章發布僅1小時，就獲得4萬多人次瀏覽、5千多人按讚，且瀏覽數還在不斷飆升。

    網友紛紛留言驚呼，「流量密碼本人」、「很愛開玩笑聶」、「官方玩梗最致命」、「留友看官方玩梗」、「本人直接加入戰局」、「這算得上是當代藝術了 」、「聶永真用聶永真引流，笑鼠」、「拿自己當餌的大義真的是讓人佩服（抱拳」、「謝謝聶永貞～本來軍工被砍傳產被藍白扼殺這塊都快被護病比和台電案淹沒了！」。

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