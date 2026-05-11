最棒畢業禮！美富豪現身畢典驚喜宣布：清償全體畢業生末年學貸

企業家安尼爾．科查爾在北卡羅萊納州立大學威爾森紡織學院的畢業典禮上致詞演講時宣布，將全額支付該學院176名學士及26名碩士畢業生在2025至26學年度所產生的學貸。（圖擷取自X）

美國北卡羅萊納州立大學（NC State University）近日舉行畢業典禮，會場上出現令人感動的一幕。一名受邀的企業家致詞時，無預警宣布將與妻子共同支付該屆所有畢業生在最後一學年的學貸。消息傳出，現場數百名師生激動落淚，全體起立致敬。

據《每日郵報》報導，捐贈者安尼爾．科查爾（Anil Kochhar）於該校威爾森紡織學院（Wilson College of Textiles）的畢業典禮上致詞時宣布，為了紀念他已故的父親普拉卡什（Prakash Chand Kochhar），他與妻子決定送給畢業生們一份大禮：將全額支付該學院176名學士及26名碩士畢業生在2025至26學年度所產生的學貸。

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科查爾勉勵即將步入社會的畢業生們，「希望這份禮物能讓畢業生擁有更大的自由去追求目標與冒險。」

當科查爾宣布這項驚喜時，台下的學生隨即爆出尖叫與如雷掌聲。一位移民二代的畢業生艾莉莎（Alyssa D'Costa）受訪表示，她的父親在紐約開計程車，母親是幼兒園老師，這筆錢對一直掙扎於經濟壓力的家庭來說意義重大。

這項善舉背後有段橫跨80年的家族淵源。科查爾的父親普拉卡什於1946年從印度旁遮普省遠赴北卡羅萊納學習紡織製造，是該校史上第二位印度籍學生。科查爾動情地表示，當年父親帶著希望來到這所接納他的學校，如今他希望能將這份機會傳承下去。

威爾森紡織學院院長辛克斯（David Hinks）隨後發表聲明，對科查爾夫婦致上最高謝意。事實上，科查爾家族長期透過獎學金支持該學院，但此次在典禮現場無預警清償債務的舉動，無疑成為該校史上最難忘的畢業時刻。

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