台北東區街頭驚魂！男拒返家遭姊男友亮刀穿梭車陣追逐嚇壞民眾

黃嫌持刀追逐陳男，2人穿梭在車陣中。（記者陸運鋒翻攝）

台北市東區街頭今天（11日）傍晚發生持刀追逐事件！陳姓男子因翹家失聯多日，母親擔心他的安危，今相約在百貨公司前商談無效，陳男胞姊的黃姓男友竟亮出開山刀恐嚇，陳男嚇得拔腿狂奔，黃男則在後穿梭車陣追逐200公尺，民眾嚇壞連忙報案，警方趕抵隨即將黃男逮捕，搜出3把刀械及毒品，詢後移送偵辦。

大安警分局調查，30歲陳男因翹家在外遊蕩失聯多日，令多次聯繫未果的謝姓母親相當擔憂，而陳男今主動聯繫母親後，雙方相約在大安區忠孝東路四段明曜百貨前商談，謝母隨即致電陳男胞姊到場一同勸說，而32歲陳姊則帶著31歲黃姓男友到場。

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據知，雙方在商討陳男返家事宜期間，黃男見母女2人勸說無效，竟拿出預藏的開山刀嗆「你要不要回家？」，陳男嚇得拔腿狂奔，黃嫌則持刀在後追逐，2人在車陣中穿梭近200公尺，期間民眾看見有人持刀，嚇得紛紛打110報案。

警方表示，接獲忠孝東路四段有民眾持刀追逐他人，立即出動10多名快打警力到場，隨即將黃嫌及其陳姓女友攔下，調閱監視器影像查看後，發現黃嫌追逐過程中有亮刀行為，隨即搜索黃嫌車輛，查獲開山刀2把、木柄短刀1把及毒品愷他命1包等證物，並將其帶回派出所偵辦。

據指出，黃嫌辯稱亮刀只是嚇唬女友的胞弟，勸說他盡快返家，並沒有要傷人的意思，全案詢後依恐嚇公眾罪及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性處理，切勿以暴力或危害公共安全方式解決問題，對於任何危害社會秩序及公共安全不法行為，均將依法嚴正究辦，以維護市民安全。

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黃嫌被警方逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣3把刀械及毒品愷他命。（記者陸運鋒翻攝）

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