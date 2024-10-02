林伯豐怨颱風假增加成本 周軒笑虧：謝國樑「蹭假」讓舅舅不爽了！

林伯豐2日表示，決定放颱風假應該要慎重，不是只有政治因素考量。（資料照）

2024/10/02 21:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風來襲，全台各縣市今天（2日）停班停課，讓不少企業者叫苦。看到明明未達放假標準卻跟著放颱風假的縣市，台玻董事長、三三企業交流會理事長林伯豐忍不住直言，決定放颱風假應該要慎重，不是政治因素考量。政治工作者周軒今在臉書分享林伯豐的發言，透露林伯豐其實就是正面臨罷免風波的基隆市長謝國樑的舅舅，笑虧謝國樑昨（1日）晚「偷跑」，比北北桃還快宣布停班課，讓「舅舅不爽了」。

週三全國放颱風假，不過北北基桃遭質疑未達放假標準硬放颱風假是為了討好選民，加上謝國樑昨晚「偷跑」率先宣布停班課，讓不少人懷疑是有政治考量。前立委鄭運鵬今天就發文表示，「大家說今天國民黨執政的北台灣放了很瞎的颱風假，是國民黨為了挽救謝國樑市長面臨罷免投票的集體鄉愿，用犧牲科學的決策成就政治的可能性。我判斷，謝國樑想要放颱風假來討好，其他國民黨市長也不太好意思讓離颱風最遠的基隆遺世獨立，不然實在太難看；或者，謝國樑怕其他三個市府反對放假，只好率先宣布，情緒勒索。」

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對此，國民黨抨擊民進黨刻意把颱風動態「勾連罷樑」秀下限。不過周軒今天翻出今年7月強颱「凱米」襲台，藍營前立委鄭麗文在高雄前新聞局長王淺秋的節目上笑高雄放颱風假是「蹭」北部的談話內容，「時間拉回到今天，謝國樑真的不要怨大家質疑你宣佈放假的動機，畢竟過去南部這麼慘，被你的同黨同志說成是在『蹭』北部放假，這一次山陀兒颱風被質疑是在『蹭』南部放假、北部4縣市是『救樑生活圈』，剛好而已。」

而包括北北基桃在內等縣市沒有達放假標準卻跟著放假，也讓不少企業主相當反感。三三會理事長林伯豐今天接受《民視》訪問就表示，以製造業來說，為了不讓產線中斷，逢颱風假都是會加班，正常的工資以外再加1.33倍加班費，1000人的工廠大概會增加4、5百萬元的人事成本。林伯豐直言，決定是否放颱風假應該要慎重，不要只有政治因素考量。

周軒也在臉書分享林伯豐的發言，透露林伯豐其實就是謝國樑的舅舅，笑虧謝國樑宣布放假讓「舅舅不爽了」。網友則紛紛表示，「他其實是想罵民進黨，只是謝國樑太廢趴著也中槍」、「請他們自己人處理自己人」、「這個人不會罵謝國樑的啦，最後還是把帳算在民進黨身上」、「颱風假裁量權在縣市長手上，現在縣市長藍營14個、綠營5個。再來他的台玻公司工廠在台灣共計有新竹廠、桃園廠、台中廠、鹿港廠、彰濱廠，通通在藍白營縣市，所以要怪誰知道了齁。」

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