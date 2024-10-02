宜蘭縣停班課！林姿妙圖卡改一半搞烏龍 議員林詩穎批太散漫

宜蘭縣府出包的停班課圖卡。（圖擷取自縣長林姿妙臉書）

2024/10/02 06:33

首次上稿 10-01 23:11

更新時間 10-02 06:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕山陀兒來襲，全國22縣市2日全部停班停課，宜蘭縣原定今晚8時宣布，卻拖了13分鐘才公布，硬是比北北基桃慢，不只決策慢半拍，就連停班課圖卡也出包，竟留下「尚未停班課舊聞」，被縣議員林詩穎「抓包」，經提醒後約過10分鐘才更新，林詩穎批縣府實在「太散漫」，公部門不應該犯這種錯誤。

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宜蘭縣政府約8點13分宣布2日停班停課資訊，縣長林姿妙臉書隨即於8點14分貼文公告，並附上停班課圖卡，不過圖卡上卻留下錯誤資訊，寫道「惟各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停班停課，通知所屬公教員工及學生，並向本府報備」的尚未停班課舊聞，令人傻眼。

錯誤圖卡內容除有部分網友發現外，第一時間也被重視細節的縣議員林詩穎抓包，隨即提醒縣府員工更正，提及底下文字是多餘的，那些應該是針對正常上班上課時的因應文字。縣府員工也坦承「這個圖卡應該是昨天的，僅修改中間文字，多餘文字沒修，已更新」，並有人接續回覆「有換新的圖卡了，重點是放假！」但直接被議員打臉「這種錯不應該。」

「牛頭不對馬嘴！」林詩穎接受記者採訪時說，錯誤的因應文字，雖不影響停班課事實，但公部門在公告任何資訊時，更應該嚴謹對待，若連文字都無法精準呈現的話，那代表「縣府就是太過散漫。」

她說，2日宜蘭縣停班停課是確定的，為防颱風路徑的多變，可能導致風雨增大的危險，所以北台灣幾個縣市，在風雨標準未達停班停課標準而宣布停班課，也算是防範措施。但圖卡的產出，不應求快，內容的前後文字更應該謹慎核對，免淪前言不對後語的怪異呈現。

林姿妙臉書經重新編輯貼文，8點28分移除出包圖卡，已重新換上修正後的正確圖卡。

林姿妙放颱風假圖卡留「未停班課舊聞」，被縣議員林詩穎「抓包」。（圖擷取自宜蘭縣議員林詩穎臉書）

縣長林姿妙臉書撤下錯誤圖卡後重新換上正確圖卡。（圖擷取自縣長林姿妙臉書）

宜蘭縣長林姿妙臉書貼文公告停班課訊息，並附上圖卡，不過圖卡上卻留有「未停班課舊聞」，令人傻眼。（圖擷取自縣長林姿妙臉書）

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