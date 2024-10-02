柯拒應訊 議員︰就是在演 操弄柯粉情緒

北檢首度提訊前台北市長柯文哲的親信李文宗。（記者陳彩玲攝）

2024/10/02 05:30

〔記者陳彩玲、楊心慧／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，上週大規模搜索、約談，昨上午原預計第五度提訊台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，釐清行、收賄金流，但過程中柯主動向法警表示不願出庭，經承辦檢察官評估柯的身心狀況後，決定讓他留在台北看守所休息，另擇定日期再行提訊；民進黨台北市議員呼籲柯積極面對司法，而不是耍脾氣拒絕出庭。

北檢「長期抗戰」 不強押柯出庭

在押被告拒絕提訊案例相當少見，但並非無前例，有資深法警提及，曾遇過被告因身體不適，提訊過程中表明希望能留在北所休息，法警即依規定向檢察官回報，當時檢方也做出相同裁示「擇日提訊」。

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據了解，這次北檢會有此決策，不排除是為未來長期抗戰著想，若昨日選擇用強制力將柯押到北檢開庭，不僅效果不佳，也盼藉此釋出善意，讓柯在未來庭訊能卸下心防。

議員籲柯面對司法 別耍脾氣

民進黨台北市議員陳怡君批評，若柯文哲真的是身心狀況不適，應由監所醫生認定。柯心中若是坦坦蕩蕩，應正面積極面對司法，而不是耍脾氣拒絕出庭，法律面前人人平等，套一句柯文哲的口頭禪，「該怎麼辦就怎麼辦」，任何人都應尊重司法與檢調的判斷。

民進黨台北市議員許淑華受訪表示，柯文哲故意用情緒，讓柯粉對檢方偵辦產生疑慮，試圖營造政治迫害，還在做困獸之鬥，如果不掙扎就會被定調他收賄、污錢，就是在演，所以才會讓外界覺得他是受害者、是無辜的，硬被檢調冠上污名，這是一種抵抗的手段。

李文宗首度提訊

另身兼柯競總財務長、眾望基金會董座的柯文哲親信李文宗，涉犯違背職務收賄等罪遭羈押禁見，但他否認犯行，北檢為釐清其在京華城弊案角色，昨首度提訊在押被告李文宗，庭訊約三小時還押台北看守所。

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