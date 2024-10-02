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北北基桃停班課決策惹議 藍營批綠營把颱風動態「勾連罷樑」秀下限

國民黨智庫副執行長凌濤。（國民黨提供）

國民黨智庫副執行長凌濤。（國民黨提供）

2024/10/02 16:09

〔記者施曉光／台北報導〕北北基桃等藍營執政地方政府原訂昨晚8點同步宣布今日是否停班課，但面臨罷免的基隆市長謝國樑率先表示會停班課，北北桃其他3個直轄市才接著宣布，今日引來綠營人士質疑颱風假有政治考量，國民黨智庫副執行長凌濤今日抨擊綠營把颱風動態「勾連罷樑」秀下限。

凌濤表示，中央及縣市首長依天氣觀測數據決定放假與否，早就形成科學的公共政策決策流程，這次山陀兒颱風因為新北市沿海與山區達標，桃園市的沿海4區陣風達標，台北市、基隆市今日下午風雨將影響上下課與上下班安全，所以依共同生活圈決定放假，綠營人士及側翼一早卻狂酸北北基桃風雨小，還與罷免案勾連在一起，試圖攻擊一直在應變中心坐鎮的謝國樑，令百姓看得瞠目結舌，而民進黨秘書長林右昌與罷樑團體也在防災期間全力進攻，絲毫不顧基隆市民的防颱準備。

凌濤點名批評前民進黨立委鄭運鵬，不僅不感謝老天憐憫，讓北北基桃暫時沒有災情，也不關心桃園沿海4區的動態，凡事只想到自己，難怪上次選舉選民不給他機會。

凌濤還說，更誇張的是，鄭運鵬捧賴清德「獨排眾議、勇於承擔責難」，有夠噁心，還是要再回味一次「賴神勸童」？每一次颱風來襲對於台灣民眾都是未知數的考驗，以無風雨來做政治攻擊的，只會自證缺乏同理心，他奉勸鄭運鵬，「可以安靜蹭德德，這是資產；但去捧清德，想要獲取新的政治資產，真的省省吧。」

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