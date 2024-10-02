到底撤村多少人？賴清德6問徐榛蔚 黨政人士曝關鍵

強颱山陀兒襲台，總統賴清德（中）1日在行政院副院長鄭麗君（左）、內政部長劉世芳（右）陪同下，視察中央災害應變中心，並指示各縣市首長與相關部會加強防颱措施。（記者廖振輝攝）

2024/10/02 08:01

首次上稿 00:15

更新時間 08:01

〔記者陳昀／台北報導〕山陀兒颱風來襲，總統賴清德1日在中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，發現徐回報的撤村人數3000多人，與資料顯示的的8259人大有落差，卻因6度追問人數被藍營批評。黨政人士表示，總統手中的數字是花蓮縣政府提供，花縣府卻狀況外，賴也並非刻意刁難，提問的關鍵是因為理解地方的實際需求，以及有備無患，透過預防性撤村實際減災。

請繼續往下閱讀...

賴清德在中央災害應變中心與首當其衝的屏東縣、台東縣、高雄市、花蓮縣等地方首長視訊，並逐一詢問預防性撤村人數與規劃，但徐榛蔚回報的撤村人數僅3000多人，與中央應變中心資料顯示的8529人出入，面對賴6度詢問，徐與縣府團隊當下卻無法回應；下午花蓮縣府出示資料，宣稱撤離人數就是3000，國民黨立委、藍營KOL粉專等也群起質疑賴清德搞錯。

據悉，內政部晚間已還原真相，中央災害應變中心掌握的數字，是9月27日各縣市政府自行提報的總體數字，意即總統看到的「撤離8529人」，資料來自花蓮縣政府民政局，包括土石流、大規模崩塌、易成孤島、易淹水等4項，徐榛蔚提供的數據則只限於土石流、大規模崩塌2項，原因僅在於使用的數據基準不同，賴總統並沒有搞錯。

針對總統特地詢問預防性撤村人數，黨政人士強調，賴清德不是只有問徐榛蔚，當然也不是刻意刁難，總統對各縣市都有表達關心，背後原因有2個關鍵，第一是賴清德曾任台南市長、行政院長，有數次防颱經驗，理解地方面對災害的實際需求；第二是賴的目標是「救災不如防災、防災不如避災」，也呼應總統府「全社會韌性委員會」核心精神「有備無患」，期盼預防性撤村能達到實際減災作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法