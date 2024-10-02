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南市資深議員張世賢今晚病逝享壽72歲 政界哀悼

南市資深議員張世賢因病仙逝，政界朋友哀悼。（資料照）

南市資深議員張世賢因病仙逝，政界朋友哀悼。（資料照）

2024/10/02 21:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市無黨籍議員張世賢因病住院，今（2）日晚在成大醫院過世，享壽72歲，政界朋友驚聞惡耗，同表哀悼。

民政局長姜淋煌表示，市長黃偉哲第一時間知悉後，深感不捨與哀悼，立即指示全力協助家屬治喪事宜，同時推崇張議員問政精神認真，凡事以農民為本及民生問題優先，長年來跟市府良性互動，積極為地方爭取建設與福利，是位值得尊敬的長輩。

姜淋煌表示，張世賢於鎮長任內熱忱為民服務，深受地方敬重，民代期間最常為民生議題發言與爭取，例如農路修補、路燈水溝改善與農民福利事項等，可謂是「腳踏實地的草根議員」典範代表。由於張議員是因病過世，因此該選區所遺缺額沒有後續補選問題。

張世賢為南市第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）議員，曾任嘉南農田水利會第3、4屆直選會務委員、白河鎮代表會第13、14屆副主席、白河鎮公所第13、14屆鎮長、台南縣議會第13、16屆議員，連任南市議會第1、2、3、4屆議員。

張世賢從政經歷豐富，在地方熱心服務，急公好義深得敬重。任內積極爭取65歲以上老人健保免費、65歲以上老人重陽敬老金提高至3000元，爭取選區內路平、燈亮、水溝通的居住環境，國小學童營養午餐免費，以及積極爭取農民福利、農水路改善等。

南市無黨籍議員張世賢熱心為民服務，深受地方敬重。（擷自張世賢議員臉書）

南市無黨籍議員張世賢熱心為民服務，深受地方敬重。（擷自張世賢議員臉書）

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