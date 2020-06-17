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議員質詢學貓叫春…議場笑翻、市長超正經：公母貓外觀看不出來

市議員張世賢（右）質詢當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲，聲音超專業，官員聽了忍不住發笑。（記者蔡文居翻攝）

市議員張世賢（右）質詢當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲，聲音超專業，官員聽了忍不住發笑。（記者蔡文居翻攝）

2020-06-17 12:20:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員張世賢今天總質詢時，針對流浪貓狗捕抓問題提出質詢，他並當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲，聲音超專業，官員聽了忍不住發笑。事後，在議場外的議員蔡旺詮說，他聽到當下，以為議場真的有貓在叫。

市長黃偉哲受訪說，「不知道張議員還有這項專長。」

張世賢質詢時詢問農業局長謝耀清，台南市1年野貓抓幾隻？他並質疑流浪狗捕捉後閹割再置放回原地（TNVR）的作法擾民，批評應該由愛心人士自己抓回去養。

謝耀清答詢說，置放回原地後會觀察地點是否適合，並要求不要在交通要道、人口密集處飼養。

張世賢隨後詢問市長黃偉哲「公貓母貓看得出來嗎？」他質疑動保處1天野貓恐怕抓不到3隻，「野貓晚上在屋頂跑來跑去，喵喵叫，像鬼打架一樣。」說著說著他當場學起發情期公貓、母貓叫聲，指高吭淒厲的「喵～喵～喵～」是公貓，意思是說「叫你來！」；較輕柔的母貓叫聲則說「不要啦！」

黃偉哲則正經答詢說，「貓比較難抓，公母貓外觀看不出來。」「牠們可能是繁殖期才會這樣叫，可以錄公貓的聲音來引誘捕捉。」不過，列席的官員們則已忍不住在一旁發笑。

市議員張世賢總質詢時，針對流浪貓狗捕抓問題提出質詢，他並當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲，聲音超專業。（記者蔡文居攝）

市議員張世賢總質詢時，針對流浪貓狗捕抓問題提出質詢，他並當場學發情期公貓、母貓的淒厲叫聲，聲音超專業。（記者蔡文居攝）

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