基隆搶先北北桃放颱風假救罷樑？ 吳思瑤：謝國樑偷跑操作不好

吳思瑤指出，縣市首長應基於專業做成颱風假決策，而非政治動機，謝國樑偷跑的操作不好、引人揣測，必須付出較大的責任。（資料照）

2024/10/02 12:30

〔記者陳政宇／台北報導〕中央氣象署評估颱風山陀兒可能3日登陸，基隆市長謝國樑昨晚搶先宣布北北基桃今（2）日放假，被質疑是討好民眾、挽救罷免危機。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，縣市首長應基於專業做成決定，而非政治動機，謝國樑偷跑的操作不好、引人揣測，必須付出較大的責任。

各縣市颱風假決策受矚目，北北基桃以往皆同步發布訊息，謝國樑昨晚卻搶先北北桃提前宣布，加上謝國樑罷免案投票將於10月13日登場，引發熱議。謝國樑今說明，4位市長都有通過電話，北北基桃是生活共同圈，沒有其他因素，放假是共同的決策。

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對此，吳思瑤表示，希望縣市首長面對放颱風假的決策，是基於專業的判斷，而不是政治的動機。颱風假有時確實會遭致罵聲，放得對或不對，對縣市首長而言，最大的支撐就是數據和專業佐證，這是做成決定的依據，也是保護是否招致民意撻伐的保護傘。

吳思瑤說，謝國樑之所以招致大家的罵聲，當然是因為今天的天氣，北台灣目前沒有風雨，而各縣市既然做成決定就要承擔。

吳思瑤指出，北北基桃昨天說要共同決定、共同發布，謝國樑卻自己偷跑，必須付出比較大的責任，這種政治動機也引人揣測，謝的操作並不好，必須拿出足以支撐放假的合理理由和專業判斷。

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