假獻金真行賄？ 四叉貓爆：11人共捐300萬與民眾黨募款配額吻合

PTT網路紅人四叉貓。（資料照）

2024/10/03 13:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，PTT網路紅人「四叉貓」日前爆料，先前檢調約談名單中，大部分都捐了30萬政治獻金給民眾黨，而捐款時間都集中在2020年3月24日至26日。今日四叉貓再度爆料，根據台灣民眾黨《財務管理辦法》規定，黨主席與台北市長每年募款責任額各為150萬，所以柯文哲在2020年三月底之前要募到300萬元給民眾黨。

四叉貓在臉書PO文表示，政治獻金連連看：已知檢廉約談名單中，有七人捐款30萬給民眾黨，查詢監察院系統可知，這七人捐款時間在2020年3月24～26日（三日之內）。下載資料後可得知，2022年3月24～26日捐款名單之中，還夾著四個人名（張瑀倢、葉書岳、葉書維、林茂炎）這四個人名，只有「葉書岳、葉書維（兄弟？）」是合捐30萬元，另外兩個是各捐30萬元。

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四叉貓指出，2020年3月24日～2020年3月26日捐款明細，先不計末尾參雜的兩筆小額捐款（1000元、3000元），其他幾乎都捐到上限30萬（只有疑似葉姓兄弟是兩筆合計30萬），這11個人在三天之內總共捐了300萬元整。

四叉貓續指，根據台灣民眾黨《財務管理辦法》規定，黨主席每年募款責任額：150萬元，台北市長每年募款責任額：150萬元，必須在當年的3月31日之前繳交完畢，所以柯文哲在2020年三月底之前要募到300萬元給民眾黨。

四叉貓直言「300萬VS300萬，不知道我這樣算不算是惡意連結？」

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