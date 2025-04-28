商務艙旅客吃到發霉草莓腹瀉 長榮航空致歉

長榮航空巴黎飛台北航班，被商務艙旅客投訴吃到發霉草莓。（資料照）

2025/04/28 17:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮航空4月19日巴黎飛台北BR88航班，商務艙旅客投訴吃到發霉草莓，導致下機後腹瀉，長榮雖致歉並贈抵用券，但該名旅客認為，重點應是避免事件重演，長榮主管並未出面說明後續如何處理。長榮表示，已要求法國空廚公司加強品管，並聯繫旅客說明及致歉，造成旅客觀感不佳深感歉意。

該名旅客向媒體投訴，搭乘4月19日巴黎往台北班機時，餐盤有兩顆草莓，吃了一顆之後，要翻面切另一顆蒂頭時才發現發霉，下機後腹瀉三、四次。座艙長在機上向她慰問，說明會寫報告，並另給100美元抵用券補償。

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她21日致電客服正式客訴，客服24日回電致歉，並稱要致贈長榮形象商品，這種處理方式讓她感到「很奇怪」，送形象商品與解決食安問題有何關聯。再兩天後，長榮再寄電子郵件致歉，告知會補發100美元抵用券。

但該名旅客向媒體強調，她在乎的不是賠償，而是長榮主管能告知她發霉草莓案件後續如何處理，避免事件重演；她5月還會搭乘長榮航空前往巴黎，機票也無法退票，她要的是負責任的態度，不是e-mail敷衍了事。

長榮表示，對於BR88航班供應的草莓疑似發霉情況，空服員接獲反映後，當下立刻關心旅客身體狀況，並提供機票優惠券予以補償。

長榮航空已責成餐點管理單位進行調查，同時要求法國空廚公司加強品質管控流程及作業，切勿再發生此情況，並已聯繫旅客說明及致歉，針對此案造成旅客觀感不佳，長榮航空深感歉意。

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