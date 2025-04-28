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    美前副國務卿坎貝爾：維護台灣和平符合美國利益

    美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心在川普時代美中關係出現誤判，並稱維護台灣的和平仍然符合美國的利益。（歐新社資料照）

    美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心在川普時代美中關係出現誤判，並稱維護台灣的和平仍然符合美國的利益。（歐新社資料照）

    2025/04/28 16:58

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心在川普時代美中關係出現誤判，並稱1979年的「台灣關係法」可能是外交政策中最重要的立法領導力，維護台灣的和平仍然符合美國的利益。

    這是坎貝爾卸任公職以來首度訪問亞洲。他日前接接受日媒訪問時表示，可能沒有哪個國家比美國和中國更加相互依存，但沒有哪兩個國家比美國和中國對這種相互依存感到不舒服。

    在美國總統川普與中國大打貿易戰、互相祭出高額關稅之際，坎貝爾指出，美中之間風險加大的原因是，目前「華府與北京之間幾乎沒有溝通管道」。

    坎貝爾表示，「我擔心美國和中國之間出現不經意的誤判」，當務之急是確保「我們不會陷入無意的軍事衝突」，美中關係可能將繼續以「深度競爭」為特徵，但美國任何一屆政府的目標都應該是「使競爭盡可能穩定，盡可能健康」。

    川普日前堅稱美中雙方正在談判，中國則否認舉行接觸或談判。坎貝爾說，他相信美中雙方都在尋求一條安靜的閉門談判之路。但由於「雙方都不想丟面子」，找到對話的方式將是一大挑戰。

    儘管川普使用關稅作為手段，促使東京尋求與華府達成協議，但坎貝爾仍然相信，美國已經認識到，美日關係不僅是一種重要的關係，而且是對美國最重要的關係，也是美國開展一系列其他工作的基礎；因此，現在不是日本「退縮」的時候，而是日本應該參與其中並抓住機會。

    在美日同盟的安全層面，坎貝爾表示，美日同盟不能是家長式的，必須是完全平等的伙伴關係，「我不會排除日本在延伸威懾中發揮更大作用，川普總統可能對這些事情持開放態度，因為他過去已經表示過這一點」。

    坎貝爾並強調美國的軍事存在和核威懾的重要性。他指出：「我們必須謹慎並認識到，美國外交政策最偉大的成就之一就是，大多數國家明確無誤地接受美國在歐洲和亞洲的延伸威懾，我們需要繼續採取措施，不讓各國質疑這個堅定且對維護和平與穩定至關重要的承諾」。

    坎貝爾並認為，這也適用於台灣。他說，1979年的通過的「台灣關係法」可能是外交政策中最重要的立法領導力，維護台灣的和平仍然符合美國的利益。

    坎貝爾指出，「我相信深化和加強我們與台灣的非正式關係對美國至關重要，我們應該讚揚台灣作為民主參與者和非官方合作夥伴，在太平洋地區、安全和技術領域的諸多事務中所展現出的實力。」

    坎貝爾說，北京拒絕排除使用武力的可能性，並在台灣附近多次舉行軍事演習，遏阻侵略比以往任何時候都更加重要，特別是在台海兩岸，這又回到了建立聯盟的問題上，因為中國經濟實力雄厚，比冷戰時期的蘇聯更強大，「最終，遏制中國的最佳方式是與合作夥伴一起行動」，但他也擔心美國的關稅和其他舉措只會使自己陷入孤立。

    美國《外交事務》雜誌網站4月10日也刊登了坎貝爾和美國外交關係委員會「中國戰略倡議」主任杜如松（Rush Doshi）署名的文章，他們警告美國政府不要「低估中國」，同時呼籲美國拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國的挑戰。

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