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    赴中國旅行風險增 陸委會：失聯、留置、限制自由共82人

    陸委會表示，國人赴中旅行的風險愈來愈高。（資料照）

    陸委會表示，國人赴中旅行的風險愈來愈高。（資料照）

    2025/04/28 19:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日表示，自2024年1月1日起至2025年3月31日，已接獲82名國人赴中失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由案件，顯示國人赴中旅行的風險愈來愈高。

    為提醒國人赴中港澳旅行風險，以及宣講國人赴中港澳動態登錄系統注意事項，陸委會補助旅行業全聯會在今年4月舉辦3場說明會，第3場次今天在台中舉辦。

    陸委會指出，本次台中場說明會與會業界發言踴躍，對於業者所提赴中風險態樣及注意事項、如何確保旅客登錄個資與隱私，以及進行團體旅遊登錄等問題及建議，由該會及觀光署在現場詳盡回復，活動順利圓滿完成。

    陸委會強調，補助旅行業全聯會辦理「兩岸觀光旅遊安全暨國人赴中港澳動態登錄系統注意事項說明會」，是基於中共當局公布一系列國安法令，並於今年6月發布其所謂懲獨22條意見及鼓勵各界舉報。

    陸委會統計，自2024年1月1日起至2025年3月31日，國人赴中失聯9人、遭留置盤查13人、遭限制人身自由60人，顯示國人赴中旅行的風險愈來愈高，政府有必要提高國人赴中旅遊風險意識。

    陸委會提醒，赴中有風險、登錄有保障，赴中宜思考、登錄無強制，多一份登錄，多一份保障，希望業者能善盡提醒，以確保旅客安全。

    陸委會也感謝旅行業全聯會協助辦理完成3場次說明會，增加業者對政府政策的了解，並協助政府提醒國人赴中旅遊風險，落實登錄制度，以減少赴中旅行的可能意外及風險。

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