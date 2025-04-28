檢調搜索國民黨新北黨部 書記長、黨工移送地檢複訊

檢調第二波搜索國民黨新北市黨部，傍晚將書記長陳貞容（中）移送新北地檢署複訊。（記者吳仁捷攝）

2025/04/28 19:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地檢署偵辦涉造假連署案，今日指揮調查局發動第二波偵查，兵分三路搜索國民黨新北市黨部及2名黨工書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀住處，並約談陳貞容、朱蓓儀，連同第一波行動被約談過的黨工蔡甘子、國民黨新北市三重區黨部執行長羅大宇共4人到案；傍晚蔡甘子、陳貞宇2人陸續移送新北地檢署複訊，同案被告預計稍晚將陸續送抵新北地檢署複訊。

新北檢偵辦罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、李坤城與張宏陸4名立委涉造假連署案，15日指揮新北處、北機站兵分30路，直搗國民黨新北板橋及三重兩區黨部，帶回26名被告及11名證人，約談新北市國民黨板橋區黨部主任謝慶認、羅大宇、蔡甘子，以及罷免蘇巧慧、吳琪銘總召王昱人、罷蘇巧慧領銜人譚鎮耀與備補領銜人蔡承睿，罷免吳琪銘領銜人李清祥與備補領銜人顏秀連，罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪及備補領銜人賴志宏，罷免李坤城領銜人宋建樑與備補領銜人陳冠至等被告，訊後聲押謝、蔡、羅、志工應大華、王、譚等6人，其他人5萬至12萬不等金額交保。

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據了解，這批虛假連署破綻百出，最明顯為筆跡相同，甚至過往黨員被寫進連署書，後來才獲悉；檢調著手偵辦後從筆跡確認部分連署為抄錄，16日聲押禁見謝等6人，法院裁定謝慶認、羅大宇、王昱人、譚鎮耀4人各20萬元交保，應大華15萬元、蔡甘子3萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

新北地檢署認為謝、蔡、羅、王及譚5人涉偽造文書等罪嫌重大，有串滅證之虞，18日對交保裁定提出抗告，但高等法院已予以駁回，今日啟動第二波行動，搜索新北市國民黨黨部。

檢調第二波搜索國民黨新北市黨部，傍晚將黨工蔡甘子移送新北地檢署複訊。（記者陳逸寬攝）

新北地檢署偵辦罷免立委連署涉造假案，國民黨新北市黨部黨務秘書朱蓓儀被約談。（記者陳逸寬攝）

國民黨新北市三重區黨部執行長羅大宇。（記者陳逸寬攝）

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