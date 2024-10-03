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    首頁　>　政治

    趙天麟爆婚外情是否復出政壇？陳水扁語帶玄機

    前總統陳水扁在臉書po文指去送前立委趙天麟（左者）的母親最後一程，並說邀請趙於10月6日上電台受訪，對於趙是否復出政壇也語帶玄機。（圖：取自陳水扁臉書）

    前總統陳水扁在臉書po文指去送前立委趙天麟（左者）的母親最後一程，並說邀請趙於10月6日上電台受訪，對於趙是否復出政壇也語帶玄機。（圖：取自陳水扁臉書）

    2024/10/03 13:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨前立委趙天麟2023年10月驚爆婚外情，不得不退出2024年立委選舉。前總統陳水扁在臉書說，10月6日邀請趙上電台節目受訪，阿扁語帶玄機說，趙是退出立委選舉，但沒說要退出政壇，2026年高雄市長黨內初選，誰會出線？會跑出黑馬或徵召新人嗎？

    陳水扁表示，10月6日（週日）上午10點其《有夢上水》第197集節目邀訪趙天麟，分享趙遭遇重大挫折的心路歷程，包括顧大局退大選、最嚴格標準自省檢討、妥適安排接棒團隊、最後轉換人生跑道、功德圓滿送完趙母最後一程，同時分享對高雄的愛永遠不變。

    陳水扁說，從1997年至今，趙天麟參與高雄改造工程，不管在哪種領域，都會繼續愛高雄，趙天麟退出2024年立委選舉，但沒說要退出政壇，何時準備復出？2026年高雄市長黨內初選，誰會出線？會跑出黑馬或徵召新人嗎？

    陳水扁也不忘細數其總統任內對高雄投入的建設政績，他指出，包括改善大高雄飲用水，高雄人不再買水提水；長扁合作，開始興建高雄捷運、推動港市合一；為了平衡台灣南北，興建衛武營國家藝文中心與流行音樂中心，讓高雄不再是文化沙漠，而是文化綠洲。

    另外，爭取申辦2009年高雄世運，撥款100億元全力支持高雄成功舉辦；及推動亞洲新灣區、鐵路地下化與205兵工廠遷移等重大建設，造就高雄成為現代化科技之都。

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