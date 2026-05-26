民眾黨幹部爆「外框小姐不付錢」 周榆修證實：中壢選區暫停提名

民眾黨中央委員林昭印曾任桃園市黨部主委。（資料照）

各政黨正備戰年底九合一選舉，民眾黨卻接連遭遇地方要職黨員「出走」，黨主席黃國昌還為此發文致歉；今天（26日）又有媒體爆料，現任民眾黨中央委員林昭印先前擔任桃園黨部主委期間曾受招待上酒店，卻「框小姐出場」還想賴帳，引外界譁然；民眾黨秘書長周榆修證實，該案目前靜待中評會調查，而林昭印有意角逐桃園市議員中壢選區，黨提名也暫停，「以最高標準處理」。

鏡週刊報導，時任民眾黨中央委員的咼昇華透露，3年前他因桃園基層傳不合，因而作東邀集地方黨部成員聚餐，餐敘後續攤共赴酒店，除他自己外還有時任桃園黨部正副主委的林昭印、黃成峻及2名地方幹部。不過，他在午夜離場後，後來卻從酒店幹部得知，指出林當夜「框小姐出場」，還把「外框檯」費用8000元算在他身上，最終拖欠10月才還清。

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被問及林、黃兩人的酒店醜聞，周榆修今日上午受訪表示，該案目前已經送交黨中央評議委員會調查，後續處置會以中評會決議為主；由於林昭印有意、且已登記參選桃園市中壢區議員，周榆修透露，「這個也就是為什麼，我們在中壢這個選區，把提名停下來的主要原因之一」，強調黨中央會採取最高標準來看待。

現任民眾黨桃園黨部主委、立委洪毓祥表示，他接任地方黨部主委的時間「也是很後面」，而他只負責一件事，「提名人選，那都是黨中央、選決會去決定，決定完之後告訴我黨提名的人是誰，我就全力輔選」，這也不會逾越黨中央權限；關於林昭印的酒店風波，他坦言不清楚報導所言真假，而後續處置也是中評會處理，看他們決定是什麼，調查結果是怎樣就怎樣。

周榆修強調，他會尊重中評會決議，靜待最終調查結果出爐後，才會繼續進行中壢選區的提名作業。

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