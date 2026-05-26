「薔蜜」颱風將生成！最新預測路徑曝 專家：環流不小有影響機會

位於帛琉東北方海面的熱帶性低氣壓「TD06」持續發展，最快明有機會增強為今年第6號颱風「薔蜜」。（圖擷自中央氣象署）

位於帛琉東北方海面的熱帶性低氣壓「TD06」持續發展，最快明（26日）有機會增強為今年第6號颱風「薔蜜」（Jangmi，南韓提供），颱風中心以經過琉球本島或以東海面北轉的機會較高，但是因為預報颱風環流範圍不小，外圍環流可能會對台灣天氣造成影響。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓「TD06」今上午8點的位置在北緯8.0度、東經141.0度，以每小時24公里速度，向西進行，氣象署預估「TD06」在24小時內有增強為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「薔蜜」。

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天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書分析指出，「薔蜜」颱風生成後，週末期間（5月30-31日）颱風逐漸靠近琉球群島東南到南方海域，主要的降雨會發生在背風面中部以南山區還有花東山區，午後有較高的機會出現熱對流發展而帶來午後陣雨或雷雨的情況，同時要注意颱風外圍長浪接近的情況，建議週末期間可能暫時避免到海邊活動較為安全。

下週一、二（6月1-2日）颱風將經過琉球群島附近，台灣位於其左側，風向偏北，如果颱風沒有太靠近的話，迎風面的北部、東半部可能有零星降雨，中南部則仍有較高的午後熱對流降雨機會。如果颱風北上的路徑較靠近台灣，那麼迎風面地區的降雨就有可能會增多。

目前大多數的預報仍然認為這個未來的颱風北上過程跟台灣之間仍會保持一段距離，颱風中心以經過琉球本島或以東海面北轉的機會較高，但是因為預報颱風環流範圍不小，因此只要較為靠近一些，即使颱風本身不侵襲台灣，外圍環流對天氣也有機會造成影響，所以對於薔蜜颱風後續的預報變化仍要請民眾持續留意。

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