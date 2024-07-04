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黃嫈珺控配合「明文規定」剷除異己 民進黨中評會：不思檢討

民進黨中評會主委賴瑞隆批黃嫈珺不思檢討還扯派系，非常不恰當。（資料照，記者王藝菘攝）

民進黨中評會主委賴瑞隆批黃嫈珺不思檢討還扯派系，非常不恰當。（資料照，記者王藝菘攝）

2024/07/04 15:32

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嘉縣議員黃嫈珺總統大選挺侯被停權3年 今宣布退出民進黨

〔記者陳昀／台北報導〕新北市長侯友宜去年選總統時到嘉義縣朴子天公壇參拜，民進黨嘉義縣議員黃嫈珺以「朴子藝閣」成員身分出席合影，民進黨中評會祭3年停權處分，黃今宣布退黨並批中評會配合「明文規定」剷除異己。民進黨中評會主委賴瑞隆表示，嚴禁與他黨候選人同台是非常基礎的認知，黃不思檢討還扯向派系，非常不恰當。

中評會主委賴瑞隆表示，黃嫈珺在此之前已因類似情事被檢舉，中評會當時從寬記警告並提醒若再犯絕不寬貸，未料隔沒多久黃又和國民黨總統候選人侯友宜同台比讚，且不只一個場合，在充分討論、事實俱在下，中評委一致決議處以停權3年處分，尤其在總統大選三腳督的嚴峻情勢下，若不好好約束黨員，恐對未來選舉造成重大傷害。

賴瑞隆強調，沒有所謂派系問題、「明文規定」，嚴禁跟他黨候選人同台是非常基礎的認知，所有中評委都認為黃的理由說不通，中評會2年多來開除200多位黨員、各派系都有，違紀就是高標準處理，中評會不看派系、只看紀律，貫徹黨紀才能對所有黨員公平、凝聚黨的團結。

賴瑞隆表示，連許多沒有選舉經驗的中評委也知道與他黨候選人應該避嫌，黃嫈珺不思檢討，還扯向派系，顯然對黨員的權利義務沒有清楚認知，非常不恰當。

新北市長侯友宜去年選總統時到朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺（左三）以「朴子藝閣」成員身分出席合影，事後遭民進黨中評會停權3年處分。（資料照，記者蔡宗勳攝）

新北市長侯友宜去年選總統時到朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺（左三）以「朴子藝閣」成員身分出席合影，事後遭民進黨中評會停權3年處分。（資料照，記者蔡宗勳攝）

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