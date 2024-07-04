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嘉縣議員黃嫈珺總統大選挺侯被停權3年 今宣布退出民進黨

新北市長侯友宜去年選總統時到朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺（左三）以「朴子藝閣」成員身分出席合影，事後遭民進黨中評會停權3年處分，黃嫈珺今宣布退黨。（資料照，記者蔡宗勳攝）

新北市長侯友宜去年選總統時到朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺（左三）以「朴子藝閣」成員身分出席合影，事後遭民進黨中評會停權3年處分，黃嫈珺今宣布退黨。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2024/07/04 14:49

首次上稿：14:30
更新時間：14:49（新增最後一段陳明文回應）

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黃嫈珺控配合「明文規定」剷除異己 民進黨中評會：不思檢討

〔記者林宜樟／嘉義報導〕新北市長侯友宜去年參選總統時，回故鄉嘉義縣朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉縣議員黃嫈珺以「朴子藝閣」成員身分出席合影，黃父、民進黨籍前省諮議員黃文峯製作「嘉義大團結、侯友宜當選」加油棒發給現場民眾，民進黨中評會日前針對黃嫈珺違紀助選行為予以停權3年處分；黃嫈珺今天發表聲明表示退黨，「告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠」。

民進黨中評會日前召開會議，主委賴瑞隆說明，依據民進黨紀律評議裁決條例第14條規定，「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分。」經黃嫈珺及嘉義縣黨部皆出席說明，中評委一一詢問討論後，因黃嫈珺其違紀行為事實俱在，中評會委員在會中做出一致決議，對黃嫈珺處以停權3年的處分。

黃嫈珺於2009年5月6日加入民進黨，她今天發表聲明，表示自海外學成歸國後，投入民主活動，在街頭舉牌、發傳單，從民進黨基層做起。自中央黨部網路部小黨工，至後續當選嘉義縣議員，從未叛離民主自由與台灣路線，盡全力輔選民進黨的縣市長與總統候選人，維繫本土政權在嘉義的傳承。

黃嫈珺說，2024年總統大選，因父親與侯友宜市長為同窗摯友，於情於理選擇情義相挺侯市長，身為後輩，對於父母的抉擇僅能尊重。但她基於對於民進黨的感情，不僅從未站台輔選侯友宜，更未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。

黃控「明文規定」剷除異己 陳明文：我沒有那麼厲害

黃嫈珺表示，民進黨中評會在「明文規定」強力運作下，僅憑一次侯市長返鄉拜廟，她以天公壇藝閣團員禮貌性到場的活動行程，竟遭停權3年處分，蒙此不白之冤，莫名其妙地令人氣憤，中評會配合「明文規定」剷除異己，傷透一個為黨奉獻多年的年輕人；黃嫈珺聲明，今起退出民進黨，並同步函請民進黨嘉義縣黨部處理後續相關程序。

被黃嫈珺指涉「明文規定（指前立委陳明文）」影響中評會，陳明文回應，他已是退休的人，沒有干涉此事，「我沒有那麼厲害，再講到我，沒有道理」，至於黃嫈珺有沒有違紀助選，「她自己最清楚」。

嘉義縣議員黃嫈珺發表聲明，退出民進黨。（取自黃嫈珺臉書）

嘉義縣議員黃嫈珺發表聲明，退出民進黨。（取自黃嫈珺臉書）

嘉義縣議員黃嫈珺發表聲明，退出民進黨。（取自黃嫈珺臉書）

嘉義縣議員黃嫈珺發表聲明，退出民進黨。（取自黃嫈珺臉書）

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