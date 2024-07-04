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王定宇PO影片 控徐巧芯趁亂踩蔡易餘

王定宇PO影片，指控徐巧芯踩蔡易餘。（圖擷取自 臉書）

王定宇PO影片，指控徐巧芯踩蔡易餘。（圖擷取自 臉書）

2024/07/04 14:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬修法提高罷免難度，綠委一早就霸佔主席台，藍綠發生激烈衝突。對此民進黨立委王定宇PO出影片，指出國民黨立委徐巧芯趁著混亂直接踩立委蔡易餘，網友看到貼文後紛紛怒轟徐巧芯沒品。

立法院內政委員會今日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬修法提高罷免難度，立法院民進黨團昨發出動員令，避免此案送出委員會，今天上午7時許10多名立委已搶先占領主席台，國民黨立委約在9時許陸續進入會議室，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中宣布會議開始；由於場面混亂，高金在藍委陪同下離場，現場藍綠也互喊口號，提及「傅崐萁內線交易」，國民黨團總召傅崐萁隨即面色鐵青的離場。

王定宇在臉書PO出一段影片，影片中徐巧芯想衝進人群中，試圖站在主席台，在前進的過程中無視底下還有民進黨立委們，直接踩在他們身上，王定宇大聲喝斥徐巧芯「不要踩人！」王定宇在貼文中表示「蔡易餘因為不忍心讓人跌倒，只好忍耐讓她踩，連掙扎都沒有，定宇不捨蔡易餘被踩，大聲嚇阻美鳳。」

網友們看到貼文後紛紛留言「實在無法想像是怎樣的家教，才教出徐巧芯這麼糟糕的人！」、「真是可惡至極！真的要告到底 不可再放任縱容了！」、「真是肖雜某，這種立委根本就不適任」、「人民們請認清國會立法委員們是誰」。

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