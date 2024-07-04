麥玉珍偷帶紅龍果回越南 陳冠廷籲：應完善農業智財保護

陳冠廷強調，台灣需要更完善的機制來保護農業智慧財產權，這不僅關乎農民利益，更攸關台灣農業的永續發展。（圖由陳冠廷辦公室提供）

2024/07/04 14:29

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委麥玉珍昨自爆曾把台灣紅肉火龍果種苗攜出至越南栽種，今（4日）為此道歉。民進黨立委陳冠廷，過去台灣時有關鍵技術外流造成嚴重的衝擊，此事突顯台灣農業智慧財產權保護的重要性，呼籲政府相關部門，應維護台灣農業的競爭優勢，並制定更完善的機制來保護農民的智慧結晶。

嘉義縣山線選區的立委陳冠廷今表示，嘉義的中埔、鹿草等鄉鎮也是紅肉火龍果的重要產區，不容農民朋友的權益受到侵害。台灣農民多年來辛勤培育的優質品種是我國農業競爭力的關鍵，這次事件應該成為重新審視種苗保護機制的契機。雖然麥玉珍已就此事道歉，但我們不能輕忽此類行為對台灣農業可能造成的長遠影響。

請繼續往下閱讀...

陳冠廷指出，過去台灣時有關鍵技術外流造成嚴重的衝擊。麥玉珍委員作為公眾人物，更應該以身作則，謹慎行事，避免危及台灣農業利益的行為。

陳冠廷呼籲，政府相關部門加強宣導種苗保護的重要性，並檢討現行法規是否足以保護台灣農民的權益。台灣需要更完善的機制來保護農業智慧財產權，這不僅關乎農民利益，更攸關台灣農業的永續發展。

根據去年5月修正的「植物品種及種苗法」，已增訂禁止輸出入條款，並提高限制輸出入之罰鍰，紅龍果的種苗或枝條等屬限制出口的品項，若違規輸出可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科60萬元以上、300萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法