自己人涉貪態度大不同！綠營強調尊重司法 藍白急喊冤要清白

綠藍白面對自己人涉貪的態度大不同，綠營強調尊重司法，藍白則是為自己人喊冤還強調他們都是清白的。（資料照）

2024/07/06 12:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長，海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，遭檢察官聲請羈押禁見，桃園地院預計今下午召開聲押庭，消息一出震驚政壇，包括總統府、行政院和民進黨等第一時間都表達尊重司法、期盼檢調毋枉毋縱態度；相較之下，藍白面對「自己人」涉貪的態度卻和綠營大不同，不僅為自己人喊冤還強調他們都是清白的。

據了解，國民黨宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊，在2022年選前涉入貪瀆案，國民黨當時呼籲司法勿成民進黨的選舉工具，希望檢調機關與法院秉公執法，給林姿妙及縣府團隊公平公正的機會證明清白。

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當時參選桃園市長的張善政，在為林姿妙背書時痛批民進黨沒有尊重司法的觀念，讓政治凌駕一切，要求外界「不要在旁邊說三道四、指指點點」；新北市長侯友宜則稱讚林姿妙腳踏實地、不打花俏、不做秀。到了林姿妙2022勝選後，國民黨主席朱立倫更直指林姿妙做人實實在在、清清白白。

另外，國民黨前立委顏寬恒，2023年被台中地檢署依照貪污治罪條例以及竊佔等罪嫌起訴，但當時顏寬恒發聲明喊冤，強調自己是受到迫害，並且質疑政治凌駕司法。國民黨黨魁朱立倫當時也出面緩頰，認為這種司法案件「沒有那麼嚴重」卻持續偵辦，懷疑存在不成比例的情況。

民眾黨新竹市長高虹安，於擔任立委期間被告發涉嫌詐領助理費，2023年遭檢方起訴，同黨的黃國昌當時直指「高虹安有權利為自己爭取清白」，後來更稱讚高虹安非常認真努力，在市政的推動上得到多數新竹市民的支持。

民眾黨主席柯文哲則表示，高虹安是理工科的女生，所作所為一定合法，後續強調有關高虹安的各種傳聞「10件有8件是假的」，自己和高虹安共事多年，相信她絕對沒有貪污企圖，支持高虹安提出證據為清白而戰。

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