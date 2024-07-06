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遭小草出征「抗中保台幹假的」 沈伯洋：這到底是什麼心態？

立法院民進黨立委沈伯洋。（資料照）

立法院民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2024/07/06 13:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌4日再爆，聯合再生在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器以及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器。對此民進黨立委沈伯洋表示，黃國昌開完記者會之後，開始攻擊其他政黨，說：「哈哈，只有他抓到，你們沒抓到」嗎？然後支持者群起攻之？這到底是什麼心態？

沈伯洋在臉書PO文表示，這幾天記者聯訪問他軍中使用了中國設備的問題，他回答了不少，主要是在說，這種事情不可以只推給廠商，而且要確認軍備局未來要有事中和事後審查機制，不然防不勝防，結果不知道為什麼各個平台都一堆來留言：「為什麼還要靠民眾黨爆料才知道？」「抗中保台幹假的」「民眾黨才是真正護台灣」。

沈伯洋指出，今天有人查到用中國設備這種事，他個人覺得非常開心，守護台灣資安能多一人是一人，他高興都來不及了，但佳濱和申翰5月初就一起開過協調會講過類似事情了，那時候是起重機的遠端操縱系統問題，請問，沈伯洋開完記者會之後，會開始攻擊其他政黨說：「哈哈，只有他抓到，你們沒抓到」嗎？然後支持者群起攻之？這到底是什麼心態？大家一起監督是有什麼問題嗎？

沈伯洋坦言，當時不只開協調會，還直接找各部會來，研擬行政措施方案，甚至當場電話確認沒來的人是否有資訊上的錯誤，其實短短的質詢很難解決問題，所以通常直接約各部會租會議室討論，最快。希望大家能用正確的態度，解決這些資安上的問題，因為資安到頭來，還是人的問題最重要。

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