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向麥玉珍解釋何謂公聽會！ 王婉諭批：不懂立法程序只顧趕業績

時代力量黨主席王婉諭今日表示，民眾黨立委麥玉珍有時間來指導，卻不願將團體的抗議與她的發言視為推動新住民權益的助力。（圖由時力提供）

時代力量黨主席王婉諭今日表示，民眾黨立委麥玉珍有時間來指導，卻不願將團體的抗議與她的發言視為推動新住民權益的助力。（圖由時力提供）

2024/07/03 16:24

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會昨針對「新住民專法草案」進行黨團協商。民團、時代力量黨主席王婉諭接連呼籲，應先召開公聽會不該草率立法。民眾黨立委麥玉珍昨出示公聽會照片反嗆王婉諭亂蹭聲量。對此，時代力量王婉諭今日解釋，由個別委員、委員會所召開的公聽會差異，呼籲麥玉珍別著急將法案通過視為個人業績。

王婉諭指出，這是麥委員到立法院的第一個會期，對於立法程序可能不是很熟悉。新住民團體還有文中所說的「沒有召開公聽會」，指的是內政委員會審查法案時未正式召開的公聽會，而非由個別委員自行召開的公聽會。

王婉諭解釋，兩者的區別在於委員會召開的公聽會，由各黨團依比例推薦專家學者，所有發言都將被正式記錄在公報上。相對而言，個別立委召開的公聽會除了記錄外，是否有錄音逐字記錄及對外發布，這才是真正的差異。

王婉諭強調，過去面對重大法案的新定或是修正，時代力量都會要求召開法定、正式的委員會公聽會。面對新立的、關乎數百萬新住民權益的重要法案，新住民團體合理地要求進行委員會公聽會，這不僅能廣納更多聲音，也能在公聽會留下正式的發言記錄。因此，誠摯建議麥委員將她的發文視為支持力量，要求藍綠召委在內政委員會召開新住民基本法的公聽會，而非拿著個別委員的公聽會來否定新住民團體的訴求。

針對麥玉珍似乎認為非新住民身分者最好不要介入新住民議題，王婉諭直言，外籍漁工在外海無法正常盥洗、印尼三姊妹在台遣返爭議等議題，均由前時代力量立委邱顯智積極協調，去年麥玉珍接受民眾黨提名時遭遇歧視言論時，時力委員也出面支持。

王婉諭抨擊，麥委員有時間來指導，卻不願將團體的抗議與她的發言視為推動新住民權益的助力。自己不否認麥委員對新住民族群的努力，相信大多數人也同樣認同。但希望麥委員不要著急將法案通過視為個人業績，而是應該仔細審視法案內容，全力以赴爭取更為實質、廣泛且周延的基本法，這才是所有新住民的真正期待。

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